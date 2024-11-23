TV yayın akışı 23 Kasım 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Kasım 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 23 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Kasım 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kalpazan
04:15 Kızılcık Şerbeti
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:20 Akıncı Çizgi Dizi
11:00 Kuruluş Osman
14:30 Nadide Hayat (Yerli Sinema)
16:50 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)
01:40 Aldatmak
04:40 Hercai
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Uzak Şehir
02:45 Müzik Arası
03:45 Poyraz Karayel
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
15:45 Kızıl Goncalar
16:30 Aşk Evlilik Boşanma
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:00 Gizli Bahçe
02:45 Aşk Evlilik Boşanma
04:45 Kefaret
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Yerli Dizi Tekrarı
13:15 Sahipsizler
16:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
22:45 Sahipsizler
01:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:50 Erkenci Kuş
06:00 Baba Ocağı
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
10:45 Komançı İstasyonu (Yabancı Sinema)
12:15 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Beni Böyle Sev
08:05 Yedi Numara
09:00 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kara Ağaç Destanı
14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:45 Sen Türkülerini Söyle
04:30 Mehmed: Fetihler Sultanı