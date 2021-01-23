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  4. TV yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 23.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 23 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

23 Ocak 2021 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi akşamı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Akıncı, Sen Çal Kapımı, İbo Show, Survivor 2021 ve Gönül Dağı kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 23 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 23 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 23 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 23 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 23 Ocak 2021 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 23 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

23 OCAK 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Arıza
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Yeni Bölüm)
00:15 Arıza
03:00 Çukur

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Maraşlı
13:30 Ajan Salt - Yabancı Sinema
15:50 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
00:20 Transformers: Yenilenlerin İntikamı - Yabancı Sinema
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
22:45 Şeref Kanunu
01:30 Şeref Kanunu
03:15 Müzik Arası
04:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
00:15 Kefaret
02:45 Yasak Elma
04:45 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk

Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı? Dizinin orijinalindeki detaylar nelerdir?

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Sol Yanım
16:15 En Güzel Bölüm
16:40 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Akrep
03:00 Ölüm Dövüşü
04:30 Ölüm Dövüşü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım
08:00 Çook Yaşa
09:45 Doğduğun Ev Kaderindir
12:45 Süper 1 Takım
13:00 Survivor Panorama / Canlı
15:00 Süper 1 Takım
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Süper 1 Takım
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Kırmızı Oda
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:10 Işığın Prensesi
06:10 Böyle Bitmesin
08:50 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:20 Acemi Anneler Stüdyo
13:00 Tövbeler Olsun
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Tövbeler Olsun

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