TV yayın akışı 24 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kuma (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İşte Hayat
15:45 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
02:15 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
07:00 Bahtiyar Ölmez
10:00 Aile İşi
12:40 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)
14:50 Alan
16:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Terminatör 2: Mahşet Günü (Yabancı Sinema)
22:50 Godzilla (Yabancı Sinema)
01:20 Ateş Kuşları
04:00 Bir Küçük Gün Işığı
07:45 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Yerli Sinema)
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
22:45 Çok Akustik
01:00 Çok Akustik
03:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari (Yerli Sinema)
22:45 Sen Çal Kapımı
00:45 İlk Buluşma
02:30 Mucize Doktor
05:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
09:00 Sefirin Kızı
12:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:20 Yalı Çapkını
03:00 İstanbullu Gelin
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
09:40 Yeditepe İstanbul
10:40 Hayallerimin Peşinde
11:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
16:00 Gönül Dağı
17:30 Ana Haber
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Yaşamak (Yerli Sinema)
02:50 Seksenler
04:00 Gönül Dağı