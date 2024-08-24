TV yayın akışı 24 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kuma (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İşte Hayat

15:45 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)

16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)

02:15 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)

04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahtiyar Ölmez

10:00 Aile İşi

12:40 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)

14:50 Alan

16:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Terminatör 2: Mahşet Günü (Yabancı Sinema)

22:50 Godzilla (Yabancı Sinema)

01:20 Ateş Kuşları

04:00 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:45 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Yerli Sinema)

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

22:45 Çok Akustik

01:00 Çok Akustik

03:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Memet Özer İle Mutfakta

14:15 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari (Yerli Sinema)

22:45 Sen Çal Kapımı

00:45 İlk Buluşma

02:30 Mucize Doktor

05:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)

00:20 Yalı Çapkını

03:00 İstanbullu Gelin

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

04:45 Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

07:50 Yedi Numara

09:40 Yeditepe İstanbul

10:40 Hayallerimin Peşinde

11:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:00 Seksenler

16:00 Gönül Dağı

17:30 Ana Haber

20:00 Yeşil Deniz Milenyum

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Yaşamak (Yerli Sinema)

02:50 Seksenler

04:00 Gönül Dağı