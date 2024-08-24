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    4. TV yayın akışı 24 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.08.2024 07:47
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    24 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Turnike, Terminatör 2: Mahşer Günü, Kocan Kadar Konuş, İki Gönül Bir Oluversin Gari, Yeşil Deniz Milenyum ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 24 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 24 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Kuma (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 İşte Hayat
    15:45 Acele Koca Aranıyor (Yerli Sinema)
    16:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
    02:15 Suçlular Takımı (Yabancı Sinema)
    04:30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:00 Bahtiyar Ölmez
    10:00 Aile İşi
    12:40 Windstorm 3 (Yabancı Sinema)
    14:50 Alan
    16:50 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Terminatör 2: Mahşet Günü (Yabancı Sinema)
    22:50 Godzilla (Yabancı Sinema)
    01:20 Ateş Kuşları
    04:00 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:45 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (Yerli Sinema)
    14:45 Yalan
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Turnike
    22:45 Çok Akustik
    01:00 Çok Akustik
    03:00 Güneşi Beklerken
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Memet Özer İle Mutfakta
    14:15 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 İki Gönül Bir Oluversin Gari (Yerli Sinema)
    22:45 Sen Çal Kapımı
    00:45 İlk Buluşma
    02:30 Mucize Doktor
    05:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:00 Sefirin Kızı
    12:00 Aramızda Kalsın
    13:30 Kiralık Aşk
    16:30 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
    22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
    00:20 Yalı Çapkını
    03:00 İstanbullu Gelin
    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 Süper Bir Takım
    07:30 Büyük Mücadele (Yabancı Sinema)
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:15 Gazete Magazin Yaz
    16:45 Parola Parola
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Parola Parola
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    07:50 Yedi Numara
    09:40 Yeditepe İstanbul
    10:40 Hayallerimin Peşinde
    11:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:00 Seksenler
    16:00 Gönül Dağı
    17:30 Ana Haber
    20:00 Yeşil Deniz Milenyum
    23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:00 Yaşamak (Yerli Sinema)
    02:50 Seksenler
    04:00 Gönül Dağı

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