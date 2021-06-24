TV yayın akışı 24 Haziran 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Haziran 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Haziran Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Haziran Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Haziran TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 HAZİRAN PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Kahraman Babam

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Züğürt Ağa (Yerli Sinema)

22:15 Hız Tutkusu (Yerli Sinema)

00:45 Cam Tavanlar

03:00 Hız Tutkusu (Yerli Sinema)

04:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01:30 Akıncı

04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kod Adı:Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Karınca Adam (Yabancı Sinema)

00:45 Kod Adı:Angel (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:15 Bay Yanlış

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kız Babası (Yerli Sinema)

22:15 Aşk Mantık İntikam

00:45 Kız Babası (Yerli Sinema)

02:45 Şef Akademi Doğada

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk (Yeni Dizi)

03:00 Kaçak Gelinler

04:30 Yüksek Sosyete

05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:30 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ekisporter (Yerli Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

01:55 Ekisporter (Yerli Sinema)

03:30 3’Te 3

04:35 Kalk Gidelim



