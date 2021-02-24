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TV yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 24.02.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 24 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

24 Şubat Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Şubat akşamı Güldür Güldür Show, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Benim Adım Melek, Masumiyet ve Bayi Toplantısı ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Şubat TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Aşk Geliyorum Demez
02:45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:00 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Kardeşlerim
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Yüzleşme
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:30 Hekimoğlu
02:15 Gelinim Mutfakta
04:15 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
14:00 Tehlikeyle Flört
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Masumiyet (Yeni Dizi)
01:00 Yasak Elma
03:15 Zuhal Topal’la Sofrada
05:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
00:45 Akrep
03:20 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:30 Benim Tatlı Yalanım

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Tahin Pekmez
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:00 Deli Dumrul
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek (Yeni Bölüm)
00:15 Diyet(Yerli Sinema)
01:50 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
04:00 Yok Olmadan Keşfet
04:35 Diyet (Yerli Sinema)


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