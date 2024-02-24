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    4. TV yayın akışı 24 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 24 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 07:25
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    24 Şubat 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 24 Şubat 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Büyükbaba ile Savaş, Kopuk, Gönül Dağı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 24 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Sandık Kokusu
    15:45 Bahar
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Sandık Kokusu
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 Ateş Kuşları
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili
    01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
    04:30 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Yargı
    16:15 İnci Taneleri
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    19:00 Berat Gecesi Özel
    20:00 Üç Kız Kardeş
    00:15 Arka Sokaklar
    03:00 Poyraz Karayel
    05:00 Müzik Arası

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Kızıl Goncalar
    14:45 Şahane Hayatım
    16:00 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kopuk
    23:30 Kirli Sepeti
    02:20 Gaddar
    04:30 Adım Farah
    06:15 İnadına Aşk

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
    12:15 Yerli Dizi Tekrarı
    14:15 Ömer
    16:00 Sakla Beni
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
    22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
    23:45 Berat Kandili
    00:45 Ömer
    03:30 Erkenci Kuş
    04:45 Seven Ne Yapmaz (Yerli Sinema)
    06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Bir Sevdadır
    09:30 Kül Masalı
    15:10 Yerli Dizi
    19-8:00 Ana Haber
    20:10 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Yerli Dizi
    04:00 Kül Masalı
    05:40 Kapanış

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