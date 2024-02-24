TV yayın akışı 24 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili
01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04:30 Yeter
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
19:00 Berat Gecesi Özel
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kızıl Goncalar
14:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
23:30 Kirli Sepeti
02:20 Gaddar
04:30 Adım Farah
06:15 İnadına Aşk
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:15 Yerli Dizi Tekrarı
14:15 Ömer
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
23:45 Berat Kandili
00:45 Ömer
03:30 Erkenci Kuş
04:45 Seven Ne Yapmaz (Yerli Sinema)
06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Sevdadır
09:30 Kül Masalı
15:10 Yerli Dizi
19-8:00 Ana Haber
20:10 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yerli Dizi
04:00 Kül Masalı
05:40 Kapanış