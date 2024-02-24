TV yayın akışı 24 Şubat 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 24 Şubat 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 24 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 24 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

24 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

04:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

19:00 Berat Gecesi Özel

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:30 Kirli Sepeti

02:20 Gaddar

04:30 Adım Farah

06:15 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:15 Yerli Dizi Tekrarı

14:15 Ömer

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

23:45 Berat Kandili

00:45 Ömer

03:30 Erkenci Kuş

04:45 Seven Ne Yapmaz (Yerli Sinema)

06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Bir Sevdadır

09:30 Kül Masalı

15:10 Yerli Dizi

19-8:00 Ana Haber

20:10 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yerli Dizi

04:00 Kül Masalı

05:40 Kapanış





