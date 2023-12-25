Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TV yayın akışı 25 Aralık 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Aralık 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    25.12.2023 07:20 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    25 Aralık 2023 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Aralık Pazartesi Ne Gemiler Yaktım, Hava Saldırısı, Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Kızıl Goncalar ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , Fox TV yayın akışı nasıl? İşte 25 Aralık Pazartesi 2023 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Aralık 2023 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Fox TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 25 Aralık Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Aralık Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Aralık Pazartesi Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, Fox TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Aralık Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Aralık Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    25 ARALIK 2023 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    09:45 Kızılcık Şerbeti
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Ne Gemiler Yaktım
    00:15 Kızılcık Şerbeti
    03:00 Arak
    05:30 Kızılcık Şerbeti

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Safir
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    03:20 Mutfak Bahane
    05:20 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:00 Arka Sokaklar
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Camdaki Kız
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:30 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Hava Saldırısı (Yabancı Sinema)
    22:30 Ay'dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)
    00:30 Ay'dan Gelen Felaket (Yabancı Sinema)
    02:15 Gelinim Mutfakta
    04:15 Dönence

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Kiralık Aşk
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Söz
    18:15 Star Haber
    19:00 Ömer
    20:00 Ömer
    00:20 Sakla Beni
    03:00 Kiralık Aşk
    05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Tuzak
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
    03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:10 İncir Ağacı
    07:00 Elimi Bırakma
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    15:00 Diriliş Ertuğrul
    17:40 Lingo
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    00:10 Yerli Dizi
    04:50 Seksenler
    06:10 Kapanış

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:15 Kızıl Goncalar
    19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
    20:00 Kızıl Goncalar
    23:00 Kızıl Goncalar
    01:30 Kızıl Goncalar
    03:45 Adım Farah
    05:00 Kefaret
    06:00 Kirli Sepeti

    Kesfet


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke ettiKarın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti
    Seyir halindeki sürücü bayıldı! Otoyolda aksiyon dolu anlar...Seyir halindeki sürücü bayıldı! Otoyolda aksiyon dolu anlar...
    Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı! Kuvvetli fırtına iki şehri esir aldı!
    Anahtar Kelimeler:
    atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
    En Çok Okunan Trend Haberler
    ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

    ''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

    Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

    Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

    Tarzıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi! Beğeni topladı

    Tarzıyla yeni yıl coşkusunu erkenden getirdi! Beğeni topladı

    Büyük beden fenomen viral oldu! "Göbeğin tatlı görünüyor"

    Büyük beden fenomen viral oldu! "Göbeğin tatlı görünüyor"

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Tüyo verdi! "Zengin koca nasıl bulunur?"

    Tüyo verdi! "Zengin koca nasıl bulunur?"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.