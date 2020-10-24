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TV yayın akışı 25 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

24.10.2020 17:41 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 25 Ekim 2020 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

25 Ekim Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Ekim Pazar akşamı Arıza, Maria ile Mustafa, Çok Güzel Hareketler 2, Öğretmen, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 25 Ekim TV yayın akışı

Televizyon izleyicileri 25 Ekim Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Ekim Pazar kanalların yayın akışında neler var? 25 Ekim Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Ekim Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Ekim Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

25 EKİM PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Türk Malı
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sev Kardeşim
14:45 Mavi Boncuk
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Seçkin Tetikçiler
02:30 Seçkin Tetikçiler
04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
13:00 Maria ile Mustafa
16:00 Hercai
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Maria ile Mustafa
00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Çatı Katı Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Yeni Hayat
02:15 B Planı
04:15 5N1K
05:00 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Çocukluk
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Öğretmen
00:15 Yasak Elma
03:00 Çocukluk
05:30 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Yeni Bir Ev
02:00 Babil
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Bir Bilen Bir Pişiren
10:30 Kırmızı Oda
14:30 Doğduğun Ev Kaderindir
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8X8
05:45 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:50 Seksenler
06:45 Böyle Bitmesin
09:00 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
14:00 Acemi Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Gönül Dağı
02:00 Diriliş "Ertuğrul"
04:15 Acemi Anneler

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