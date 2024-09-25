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  4. TV yayın akışı 25 Eylül 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Eylül 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.09.2024 09:05
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25 Eylül Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Karadut, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet ve MasterChef Türkiye programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 25 Eylül Çarşamba TV yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Eylül 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Eylül Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Eylül Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 25 Eylül Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Eylül günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *25 Eylül yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

25 EYLÜL ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Benim İçin Üzülme
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Karadut
02:40 Kör Nokta
05:40 Benim İçin Üzülme

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Güzel Aşklar Diyarı
02:45 Güneşi Beklerken
04:45 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
21:30 Yalı Çapkını
00:00 Güzel Köylü
02:00 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
13:10 Neşet
14:30 Seksenler
15:50 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
22:00 Galatasaray-PAOK | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:10 Yerli Dizi
02.50 Seksenler
03:40 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
23:30 Hudutsuz sevda
02:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

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