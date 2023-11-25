TV yayın akışı 25 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 KASIM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Shoe

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:15 Aile

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Ateş Kuşları

13:00 Kardeşlerim

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Safir

02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Bir Derdim Var

16:15 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)

03:00 Poyraz Karayel

04:30 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Yabani

14:30 Hudutsuz Sevda

16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Adım Farah

00:00 Kirli Sepeti

02:45 Şahane Hayatım

05:15 Aşk Yeniden

06:15 Bay Yanlış

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Fazilet Hanım ve Kızları

08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:30 Kiralık Aşk

11:30 Sakla Beni

14:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Sakla Beni

22:45 Ömer

02:00 Sakla Beni

04:15 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)

10:45 Oynat Bakalım

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

02:00 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:50 Beni Böyle Sev

08:30 Kod Adı Kırlangıç

11:20 Kendi Düşen Ağlamaz

14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Sen Türkülerini Söyle

04:50 Kod Adı Kırlangıç

06:00 Kapanış







