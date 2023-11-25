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    4. TV yayın akışı 25 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 25 Kasım 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    25.11.2023 09:20 | Son Güncelleme:
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    25 Kasım 2023 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 18 Kasım 2023 Cumartesi Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi:Savaş, Kardeşlerim, MasterChef Türkiye All Star, Gönül Dağı, Adım Farah ve Sakla Beni programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 25 Kasım 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Kasım Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Kasım 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    25 KASIM 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Yuvam Olsun
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Shoe
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:15 Aile
    05:30 Yeni Gelin

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Ateş Kuşları
    13:00 Kardeşlerim
    16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Safir
    02:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    04:30 Cennetin Gözyaşları

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Bir Derdim Var
    16:15 Üç Kız Kardeş
    18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
    22:45 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)
    00:45 Maymunlar Cehennemi: Savaş (Yabancı Sinema)
    03:00 Poyraz Karayel
    04:30 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    06:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    07:45 Kamera Arkası
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Memet Özer İle Mutfakta
    12:15 Yabani
    14:30 Hudutsuz Sevda
    16:45 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Adım Farah
    00:00 Kirli Sepeti
    02:45 Şahane Hayatım
    05:15 Aşk Yeniden
    06:15 Bay Yanlış

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Fazilet Hanım ve Kızları
    08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
    09:30 Kiralık Aşk
    11:30 Sakla Beni
    14:00 Yerli Dizi Tekrar
    16:00 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Sakla Beni
    22:45 Ömer
    02:00 Sakla Beni
    04:15 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    08:45 Süper Bir Takım
    09:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları & Cumburlop! (Yerli Sinema)
    10:45 Oynat Bakalım
    12:30 Gazete Magazin
    17:15 MasterChef Türkiye All Star
    18:00 Kral Şakir: Mikrop Avcıları (Yerli Sinema)
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 %100 Futbol
    01:15 Son Karar
    02:00 Gazete Magazin
    05:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Beni Böyle Sev
    08:30 Kod Adı Kırlangıç
    11:20 Kendi Düşen Ağlamaz
    14:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Sen Türkülerini Söyle
    04:50 Kod Adı Kırlangıç
    06:00 Kapanış

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