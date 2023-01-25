TV yayın akışı 25 Ocak 2023 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Ocak Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 25 Ocak Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Ocak Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Ocak Çarşamba TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

02:30 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hayatımın Şansı

23:30 Taçsız Prenses

02:00 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 Senden Daha Güzel

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Çöp Adam

00:15 Ömer

03:00 Toprak İle Fidan

04:00 Hayat Bazen Tatlıdır

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:30 Hangimiz Sevmedik

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Kaptan Pengu İve Arkadaşları (Çizgi Film)

14:40 Adını Sen Koy

16:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 İğne İplik (Yabancı Sinema)

22:40 Al Sancak

01:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

05:00 Hayallerinin Peşinde

05:20 Kapanış



