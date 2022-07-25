TV yayın akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin

10:30 Şef Kapımda

12:15 Bir Şansım Olsa

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni

01:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:45 Şef Kapımda

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)

21:55 Çılgın İkili (Yabancı Sinema)

00:10 Gül Masalı

03:10 Çılgın İkili (Yabancı Sinema)

05:25 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08:30 Afili Aşk

10:00 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 5. Dalga (Yabancı Sinema)

22:15 5. Dalga (Yabancı Sinema)

00:30 Uyuyana Kadar (Yabancı Sinema)

02:30 Uyuyana Kadar (Yabancı Sinema)

03:30 Magazin D Yaz

04:15 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Tozluyaka

23:30 Senden Daha güzel

02:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

05:00 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

22:30 Ah Nerede?

01:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)

03:30 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:45 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8X8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Yedi Numara

08:40 Tozkoparan

11:30 Bir Aş Hikayesi

12:00 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kovan (Yerli Sinema)

21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

23:30 Kumpas (Yabancı Sinema)

01:30 Mükemmel Eşleşme

03:30 Gönül Dağı



