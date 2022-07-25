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  4. TV yayın akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

25.07.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 25 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, 5. Dalga, MasterChef Türkiye, Ateş Yağmuru, Tozluyaka, Aykut Enişte ve Kovan programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Temmuz Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Temmuz Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
01:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:45 Şef Kapımda
05:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)
21:55 Çılgın İkili (Yabancı Sinema)
00:10 Gül Masalı
03:10 Çılgın İkili (Yabancı Sinema)
05:25 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
08:30 Afili Aşk
10:00 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 5. Dalga (Yabancı Sinema)
22:15 5. Dalga (Yabancı Sinema)
00:30 Uyuyana Kadar (Yabancı Sinema)
02:30 Uyuyana Kadar (Yabancı Sinema)
03:30 Magazin D Yaz
04:15 Bodrum Masalı

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FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Tozluyaka
23:30 Senden Daha güzel
02:15 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
05:00 Her Yerde Sen
06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Ah Nerede?
01:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
03:30 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:45 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8X8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:20 Yedi Numara
08:40 Tozkoparan
11:30 Bir Aş Hikayesi
12:00 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kovan (Yerli Sinema)
21:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını
23:30 Kumpas (Yabancı Sinema)
01:30 Mükemmel Eşleşme
03:30 Gönül Dağı

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