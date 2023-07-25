TV yayın akışı 25 Temmuz 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:45 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Transit (Yabancı Sinema)
01:45 Transit (Yabancı Sinema)
03:15 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Küçük Bir Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aldatmak
17:00 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
06:15 Küçük Ağa
07:45 Afilli Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Veda Mektubu
15:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
23:15 Yerli Dizi
01:30 Poyraz Karayel
03:30 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 En Güzel Dönüşüm
14:30 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Su Koryucuları Geleceğin Beşlisi
21:30 Ruhun Duymaz
02:45 Kısmet
05:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 IP Man 2 (Yabancı Sinema)
22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
00:30 IP Man 2 (Yabancı Sinema)
02:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
07:15 8'de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 İşte Gelin İste Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 İşte Gelin İste Kaynana
02:45 Canım Annem
04:45 Dizi
06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:20 Adını Sen Koy
08:50 Kalk Gidelim
12:00 Şehirden Uzakta
13:05 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
22:45 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)
02:30 Diriliş Ertuğrul
04:35 Seksenler
06:15 Kapanış