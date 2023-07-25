TV yayın akışı 25 Temmuz 2023 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 25 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 25 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 25 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 25 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 25 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

25 TEMMUZ 2023 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Transit (Yabancı Sinema)

01:45 Transit (Yabancı Sinema)

03:15 Kayıp İnci (Yerli Sinema)

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Küçük Bir Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Ay Lav Yu Tuu (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afilli Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Veda Mektubu

15:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

23:15 Yerli Dizi

01:30 Poyraz Karayel

03:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Su Koryucuları Geleceğin Beşlisi

21:30 Ruhun Duymaz

02:45 Kısmet

05:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 IP Man 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

00:30 IP Man 2 (Yabancı Sinema)

02:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 İşte Gelin İste Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İste Kaynana

02:45 Canım Annem

04:45 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:20 Adını Sen Koy

08:50 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:05 Seksenler

16:05 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

22:45 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

02:30 Diriliş Ertuğrul

04:35 Seksenler

06:15 Kapanış



