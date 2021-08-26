TV yayın akışı 26 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
22:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
00:00 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
01:30 B Planı (Yabancı Sinema)
03:30 B Planı (Yabancı Sinema)
05:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)
16:25 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Maça Doğru
20:30 Trabzonspor- AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off maçı
22:30 Baş Belası
01:30 İkimizin Sırrı
04:45 Hercai
06:45 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Baht Oyunu
02:00 Kırık Hayatlar
02:45 Gelinim Mutfakta
04:45 Ece Üner İle Susma
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
21:45 Fulya İle Umudun Olsun
01:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
02:45 Kefaret
05:30 İnadına Aşk
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Ada Masalı
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Kaçak Gelinler
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)
17:15 MasterChef Türkiye
19:00 Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu
21:45 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
04:55 Tövbeler Olsun
08:00 Kalk Gidelim
11:30 Dünya Hali
12:40 Benim Adım Melek
16:00 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Tozkoparan İskender:1071
22:15 Seksenler
01:20 3’Te 3
02:50 Teşkilat
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