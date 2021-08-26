TV yayın akışı 26 Ağustos 2021 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 AĞUSTOS PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)

22:15 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

00:00 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

01:30 B Planı (Yabancı Sinema)

03:30 B Planı (Yabancı Sinema)

05:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Yok Artık 2 (Yerli Sinema)

16:25 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Maça Doğru

20:30 Trabzonspor- AS Roma UEFA Konferans Ligi Play-Off maçı

22:30 Baş Belası

01:30 İkimizin Sırrı

04:45 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Güneşin Kızları

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner İle Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Baht Oyunu

02:00 Kırık Hayatlar

02:45 Gelinim Mutfakta

04:45 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

21:45 Fulya İle Umudun Olsun

01:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

02:45 Kefaret

05:30 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Star Market

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk

00:15 Ada Masalı

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle (Yeni Bölüm)

17:15 MasterChef Türkiye

19:00 Fenerbahçe - HJK Helsinki / UEFA Avrupa Ligi Play Off Turu

21:45 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Paylaş Benimle

01:30 Yerli Dizi Tekrar

TRT1 YAYIN AKIŞI

04:55 Tövbeler Olsun

08:00 Kalk Gidelim

11:30 Dünya Hali

12:40 Benim Adım Melek

16:00 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Tozkoparan İskender:1071

22:15 Seksenler

01:20 3’Te 3

02:50 Teşkilat



