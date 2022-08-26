TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

26 AĞUSTOS 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)

21:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

23:30 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)

01:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)

03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gül Masalı

02:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)

05:05 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

10:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)

22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)

00:10 Atilla (Yabancı Sinema)

01:45 Atilla (Yabancı Sinema)

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Arda İle Omuz Omuza

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

22:45 Senden Daha Güzel

03:30 Kazanan Restoran

04:15 Caferin Çilesi (Yerli Sinema)

07:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrar

00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

04:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

15:45 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Doya Doya Moda

02:30 Canım Annem

03:15 Bilginiz Olsun

04:00 8x8

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Yedi Numara

09:40 Tozkoparan İskender:1071 (Yerli Sinema)

11:50 Savaşın Efsaneleri

13:00 Masumlar Apartmanı

15:50 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Müslüm (Yerli Sinema)

22:50 Kimliksiz (Yabancı Sinema)

01:20 Masumlar Apartmanı

03:20 Balkan Ninnisi



