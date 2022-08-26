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  4. TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

26.08.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ağustos 2022 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Ağustos 2022 Cuma akşamı Apex: Ölüm Adası, Recep İvedik, Kim Milyoner Olmak İster,İyilik, Müslüm ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 26 Ağustos 2022 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 26 Ağustos Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Ağustos 2022 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

26 AĞUSTOS 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
21:45 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
23:30 Apex: Ölüm Adası (Yabancı Sinema)
01:30 İntikam Kurşunu (Yabancı Sinema)
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:15 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gül Masalı
02:50 Zorlu Operasyon (Yabancı Sinema)
05:05 Sen Anlat Karadeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
10:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)
00:10 Atilla (Yabancı Sinema)
01:45 Atilla (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Arda İle Omuz Omuza

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 İyilik
22:45 Senden Daha Güzel
03:30 Kazanan Restoran
04:15 Caferin Çilesi (Yerli Sinema)
07:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
03:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
04:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
15:45 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Yedi Numara
09:40 Tozkoparan İskender:1071 (Yerli Sinema)
11:50 Savaşın Efsaneleri
13:00 Masumlar Apartmanı
15:50 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Müslüm (Yerli Sinema)
22:50 Kimliksiz (Yabancı Sinema)
01:20 Masumlar Apartmanı
03:20 Balkan Ninnisi


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