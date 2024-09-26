TV yayın akışı 26 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Eylül Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 26 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:15 Deha
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Sandık Kokusu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:20 Karadut
01:40 Bir Gece Masalı
04:40 Benim İçin Üzülme
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Güzel Aşklar Diyarı
22:45 Yalan
02:15 Güneşi Beklerken
04:15 Poyraz Karayel
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
02:30 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Söz
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Gazete Magazin
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Gönül Dağı
18:40 İddiaların Aksine
18:45 Ana Haber
19:45 Fenerbahçe-U.S. Gilloise | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22:00 Ajax-Beşiktaş | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
00:10 Teşkilat
03:20 Gönül Dağı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
23:45 Kötü Kan
02:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce