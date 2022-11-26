TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Kasım 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Enes Batur Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)
04:00 Baba
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gğn Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 O Kız
03:15 Emanuel Hakkındaki Gerçek (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 İyilik
16:30 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Bir Peri Masalı
06:00 Şevkat Yerimdar
07:00 Toprak İle Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
02:45 Gecenin Ucunda
05:30 Güzel Köylü
06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:00 Pişir de Görelim
15:00 Karakomik Fimler 2 Arada-Kaçamak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Tunus-Avustralya”
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Polonya-Suudi Arabistan”
18:00 Ana Haber
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Fransa Danimarka”
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Arjantin-Meksika”
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Teşkilat
04:10 Hayallerinin Peşinde
05:00 Kapanış