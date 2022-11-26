Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

26.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Kasım 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 26 Kasım 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Öldür Beni Sevgilim, Kupa Saati, Darmaduman ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 26 Kasım 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 26 Kasım Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 26 Kasım Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 26 Kasım 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 26 Kasım Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

26 KASIM 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Güzel Günler
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:15 Enes Batur Gerçek Kahraman (Yerli Sinema)
04:00 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Bir Küçük Gğn Işığı
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Yalnız Kurt
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 O Kız
03:15 Emanuel Hakkındaki Gerçek (Yabancı Sinema)
04:30 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Bir Peri Masalı
14:30 İyilik
16:30 Darmaduman
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Darmaduman
23:15 İyilik
01:45 Yasak Elma
04:00 Bir Peri Masalı
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Toprak İle Fidan
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show
01:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
02:45 Gecenin Ucunda
05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
12:00 Pişir de Görelim
15:00 Karakomik Fimler 2 Arada-Kaçamak
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
03:30 Kadere Karşı
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Kalk Gidelim
10:00 Hayallerin Peşinde
13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Tunus-Avustralya”
15:00 Kupa Günlüğü
16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Polonya-Suudi Arabistan”
18:00 Ana Haber
19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Fransa Danimarka”
21:00 Kupa Saati
22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları “Arjantin-Meksika”
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Teşkilat
04:10 Hayallerinin Peşinde
05:00 Kapanış

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tamamen iç dünyasına kapandı! “Seks ve evlilikten vazgeçtim”Tamamen iç dünyasına kapandı! “Seks ve evlilikten vazgeçtim”
Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!
Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştıSiparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı
Anahtar Kelimeler:
atv FOX Kanal D TRT 1 TV8 televizyon show star yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar

En Çok Okunan Trend Haberler

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

Tamamen iç dünyasına kapandı! “Seks ve evlilikten vazgeçtim”

Tamamen iç dünyasına kapandı! “Seks ve evlilikten vazgeçtim”

İlginizi Çekebilir

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.