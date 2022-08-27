TV yayın akışı 27 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:15 Çocuktan Al Haberi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sene de Bir Gün (Yerli Sinema)
16:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
03:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
04:30 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)
07:00 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Gül Masalı
13:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)
14:50 Büyük Felaket (Yabancı Sinema)
16:40 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
23:15 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)
01:25 Gül Masalı
04:10 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yaprak Dökümü
15:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Seversin
02:30 Sessizler (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Yabancı Damat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:15 İyilik
16:00 Kazanan Restoran
17:00 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
22:45 Kazanan Restoran
23:00 İlk Buluşma
00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Kazanan Restoran
05:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Yerli Sinema)
06:30 Adile Teyze (Yerli Sinema)
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film
09:30 Erkenci Kuş
12:45 Duy Beni
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
02:00 Erkenci Kuş
04:30 Kiralık Aşk
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye
15:45 Karakomikler 2: Deli&Emanet (Yerli Sinema)
17:00 Karakomikler 2: Deli&Emanet (Yerli Sinema)
18:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin
02:15 Canım Annem
04:15 8x8
05:30 Bilginiz Olsun
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:35 Kalk Gidelim
08:50 Bu Toprağın Sesi
10:00 Şefin Sağlıklı Masası
12:40 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
20:00 Mükemmel Eşleşme
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:10 Mükemmel Eşleşme
03:30 Bu Toprağın Sesi
04:20 Çırak
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