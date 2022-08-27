TV yayın akışı 27 Ağustos 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ağustos 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çocuktan Al Haberi

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Sene de Bir Gün (Yerli Sinema)

16:30 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

04:30 Resimdeki Sevgili (Yerli Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Gül Masalı

13:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)

14:50 Büyük Felaket (Yabancı Sinema)

16:40 Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Yerli Sinema)

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

23:15 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)

01:25 Gül Masalı

04:10 Ateş Yağmuru (Yabancı Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yaprak Dökümü

15:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Seversin

02:30 Sessizler (Yabancı Sinema)

04:00 Müzik Arası

05:00 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:15 İyilik

16:00 Kazanan Restoran

17:00 Baba Bizi Eversene (Yerli Sinema)

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Senden Daha Güzel

22:45 Kazanan Restoran

23:00 İlk Buluşma

00:00 İbrahim Selim İle Bu Gece

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Kazanan Restoran

05:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Yerli Sinema)

06:30 Adile Teyze (Yerli Sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 İki Aile

08:00 Nefise Karatay İle Hayat Güzeldir

09:00 Çizgi Film

09:30 Erkenci Kuş

12:45 Duy Beni

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

23:00 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

02:00 Erkenci Kuş

04:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye

15:45 Karakomikler 2: Deli&Emanet (Yerli Sinema)

17:00 Karakomikler 2: Deli&Emanet (Yerli Sinema)

18:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin

02:15 Canım Annem

04:15 8x8

05:30 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Kalk Gidelim

08:50 Bu Toprağın Sesi

10:00 Şefin Sağlıklı Masası

12:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:10 Mükemmel Eşleşme

03:30 Bu Toprağın Sesi

04:20 Çırak

