TV yayın akışı 27 Ağustos 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ağustos Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ağustos Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ağustos Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ağustos Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)
21:45 Nereden Çıktı Bu Velet (Yerli Sinema)
23:30 Tokatçı (Yerli Sinema)
01:15 Nereden Çıktı Bu Velet (Yerli Sinema)
02:30 Deliler Koğuşu (Yerli Sinema)
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Yok Artık 1 (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bergen (Yerli Sinema)
23:20 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)
01:20 Safir
04:10 Tatar Ramazan
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
22:30 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
00:30 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
09:20 Kara Ağaç Destanı
12:30 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Fındık İşi 2 (Yabancı Sinema)
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Galatasaray-Young Boys"
00:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02:20 Gönül Dağı
04:50 Yaşam Başka Yerde
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Tolgshow Filtresiz
00:00 İlk Buluşma
02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
17:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Password
23:45 Desibel (Yabancı Sinema)
01:45 Desibel (Yabancı Sinema)
03:20 Güneşi Beklerken
05:30 Kalbim Ege'de Kaldı