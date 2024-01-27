TV yayın akışı 27 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

27 OCAK 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Hasret (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)

04:30 Hasret (Yerli Sinema)

05:30 Aile

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

16:50 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Ateş Kuşları

03:00 Kuruluş Osman

05:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Üç Kız Kardeş

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 İnci Taneleri

23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)

01:15 İnci Taneleri

03:45 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Şahane Hayatım

13:30 Kızıl Goncalar

16:30 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

00:45 Gaddar

05:00 Hasret

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

11:45 Ömer

14:00 Yerli Dizi

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

18:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)

01:30 Sakla Beni

04:00 Kiralık Aşk

04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)

06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Aşka Düşman

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Beni Böyle Sev

08:20 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Hayallerinin Peşinde

11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

14:30 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yerli Dizi

03:50 Yerli Dizi

06:00 Kapanış





