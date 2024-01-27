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    4. TV yayın akışı 27 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 27 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 07:30 | Son Güncelleme:
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    27 Ocak 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, İnci Taneleri, Kardeşlerim, Ayın Düşüşü, Kopuk, Gönül Dağı ve Survivor All Star 2024 programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 27 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    27 OCAK 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:15 Hasret (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
    15:30 Sandık Kokusu
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kızılcık Şerbeti
    02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
    04:30 Hasret (Yerli Sinema)
    05:30 Aile

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
    16:50 Ateş Kuşları
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kardeşlerim
    00:20 Ateş Kuşları
    03:00 Kuruluş Osman
    05:30 Yeter

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Üç Kız Kardeş
    16:15 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 İnci Taneleri
    23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)
    01:15 İnci Taneleri
    03:45 Poyraz Karayel
    05:15 Müzik Arası

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Şahane Hayatım
    13:30 Kızıl Goncalar
    16:30 Gaddar
    19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Kopuk
    00:45 Gaddar
    05:00 Hasret
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
    11:45 Ömer
    14:00 Yerli Dizi
    16:00 Sakla Beni
    18:15 Star Haber
    18:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
    22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
    01:30 Sakla Beni
    04:00 Kiralık Aşk
    04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
    06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 Gazete Magazin
    14:15 Cevap Ver Türkiye
    16:30 Çarkıfelek
    20:00 Survivor All Star 2024
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Gazete Magazin
    05:00 Aşka Düşman

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:40 Beni Böyle Sev
    08:20 Kod Adı Kırlangıç
    09:40 Hayallerinin Peşinde
    11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
    14:30 Teşkilat
    17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    19:00 Ana Haber
    20:00 Gönül Dağı
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Yerli Dizi
    03:50 Yerli Dizi
    06:00 Kapanış

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