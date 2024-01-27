TV yayın akışı 27 Ocak 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Ocak 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Ocak Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 27 Ocak Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Ocak 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Ocak Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
08:15 Hasret (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Japon İşi (Yerli Sinema)
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Japon İşi (Yerli Sinema)
04:30 Hasret (Yerli Sinema)
05:30 Aile
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:50 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Ateş Kuşları
03:00 Kuruluş Osman
05:30 Yeter
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Üç Kız Kardeş
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 İnci Taneleri
23:15 Görev Çizgisi (Yabancı Sinema)
01:15 İnci Taneleri
03:45 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Şahane Hayatım
13:30 Kızıl Goncalar
16:30 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
00:45 Gaddar
05:00 Hasret
06:00 Her Yerde Sen
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:00 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
11:45 Ömer
14:00 Yerli Dizi
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
18:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
22:45 Ayın Düşüşü (Yabancı Sinema)
01:30 Sakla Beni
04:00 Kiralık Aşk
04:45 Gizemli Geçit (Yabancı Sinema)
06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Aşka Düşman
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Beni Böyle Sev
08:20 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Hayallerinin Peşinde
11:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
14:30 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yerli Dizi
03:50 Yerli Dizi
06:00 Kapanış