TV yayın akışı 27 Temmuz 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 27 Temmuz Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 27 Temmuz Salı kanalların yayın akışında neler var? 27 Temmuz Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 27 Temmuz Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 27 Temmuz Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Şahsiyet (Yeni Bölüm)
00:30 Kahraman Babam
03:15 Cam Tavanlar
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kardeşim Benim 2 (Yerli Sinema)
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Pi’nin Yaşamı (Yabancı Sinema)
22:40 Şans Kapıyı Çalınca
01:00 Pi’nin Yaşamı (Yabancı Sinema)
03:40 Hercai
05:50 Maria İle Mustafa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu (Yeni Bölüm)
00:15 Aşkın Tarifi
02:30 Yalan Dünya
04:15 Afili Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:30 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam (Yeni Bölüm)
22:45 Oluversin Gari
03:30 Fulya İle Umudum Olsun
05:15 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Yeni Bölüm)
00:15 Star Market
02:10 Aramızda Kalsın
04:20 Yüksek Sosyete
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Paylaş Benimle
01:30 Yerli Dizi Tekrar
06:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:20 Kalk Gidelim
10:55 Tozkoparan İskender
12:30 Gönül Dağı
15:30 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Son Şaka (Yerli Sinema)
22:30 Esaretin Bedeli (Yabancı Sinema)
00:50 Son Şaka (Yerli Sinema)
02:35 Gönül Dağı
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