TV yayın akışı 28 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Bahar
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Siyah Kalp
23:30 Deha
02:15 Kızılcık Şerbeti
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Bir Gece Masalı
16:40 Karadut
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:00 Kör Nokta
01:40 Karadut
03:50 Benim İçin Üzülme
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
15:45 Güzel Aşıklar Diyarı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Poyraz Karayel
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Yabani
13:30 Kızıl Goncalar
16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
23:15 Kirli Sepeti
01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
04:15 Kötü Kan
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
11:30 Aramızda Kalsın
13:00 Yerli Dizi Tekrarı
16:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
21:45 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
00:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)
02:20 Güzel Köylü
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz
06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:30 Beni Böyle Sev
08:15 Yedi Numara
09:05 Yeditepe İstanbul
10:10 Hayallerinin Peşinde
11:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:50 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)
03:50 Teşkilat