TV yayın akışı 28 Eylül 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Eylül 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Eylül Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Eylül Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 28 Eylül Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Eylül 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Eylül Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

28 EYLÜL 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Bahar

08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Siyah Kalp

23:30 Deha

02:15 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Kör Nokta

12:00 Akıncı Çizgi Dizi

12:20 Akıncı Çizgi Dizi

13:00 Bir Gece Masalı

16:40 Karadut

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kör Nokta

23:00 Kör Nokta

01:40 Karadut

03:50 Benim İçin Üzülme

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

15:45 Güzel Aşıklar Diyarı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

00:15 Arka Sokaklar

02:00 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Yabani

13:30 Kızıl Goncalar

16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yabani

23:15 Kirli Sepeti

01:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet

04:15 Kötü Kan

06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Sefirin Kızı

11:30 Aramızda Kalsın

13:00 Yerli Dizi Tekrarı

16:45 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Şakir - Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

21:45 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

00:15 Bir Baba Hindu (Yerli Sinema)

02:20 Güzel Köylü

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:30 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:30 Beni Böyle Sev

08:15 Yedi Numara

09:05 Yeditepe İstanbul

10:10 Hayallerinin Peşinde

11:35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

12:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:50 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Hayat Işığım (Yabancı Sinema)

03:50 Teşkilat