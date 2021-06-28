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TV yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

28.06.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran Pazartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Haziran Pazartesi akşamı Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Aşk Mantık İntikam, Kalp Yarası, Ada Masalı, EURO 2020 Fransa-İsviçre ve MasterChef Türkiye programları izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

28 HAZİRAN PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:15 Amansız Takip (Yabancı Sinema)
01:00 Cam Tavanlar
03:15 Amansız Takip (Yabancı Sinema)
05:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Dizi)
22:20 Kalp Yarası
01:20 Akıncı
04:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
23:45 Baht Oyunu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah
00:45 Sen Çal Kapımı
03:30 Uynanık Kardeşler
04:45 Süreya
06:45 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Tekrar)
23:15 Kazara Aşk
01:45 Menajerimi Ara
04:00 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:50 Akıllara Seza (Yerli Sinema)
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Hırvatistan-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Fransa-İsviçre
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:35 Akıllara Seza (Yerli Sinema)
04:15 Kalk Gidelim


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atv FOX Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8
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