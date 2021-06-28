TV yayın akışı 28 Haziran 2021 Pazartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Haziran Pazartesi kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Haziran 2021 Pazartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Haziran Pazartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Alev Alev
10:15 Kahraman Babam
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam (Yeni Bölüm)
23:15 Amansız Takip (Yabancı Sinema)
01:00 Cam Tavanlar
03:15 Amansız Takip (Yabancı Sinema)
05:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kalp Yarası (Yeni Dizi)
22:20 Kalp Yarası
01:20 Akıncı
04:30 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi (Yeni Bölüm)
23:45 Baht Oyunu
02:00 Gelinim Mutfakta
04:00 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah
00:45 Sen Çal Kapımı
03:30 Uynanık Kardeşler
04:45 Süreya
06:45 Aşk Yeniden
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Ada Masalı (Tekrar)
23:15 Kazara Aşk
01:45 Menajerimi Ara
04:00 Kaçak Gelinler
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:15 Doya Doya Moda
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
06:20 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
15:50 Akıllara Seza (Yerli Sinema)
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Hırvatistan-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Fransa-İsviçre
00:15 Bir Zamanlar Kıbrıs
02:35 Akıllara Seza (Yerli Sinema)
04:15 Kalk Gidelim
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