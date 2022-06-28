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  4. TV yayın akışı 28 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

28.06.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Haziran 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 28 Haziran Salı akşamı Gelin Halayı, Türkler Çıldırmış Olmalı, Güldür Güldür Show, Senden Daha Güzel, Belalı Karakol, Balkan Ninnisi ve Survivor All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 28 Haziran TV yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Haziran 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 28 Haziran Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 28 Haziran Salı kanalların yayın akışında neler var? 28 Haziran Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 28 Haziran Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 28 Haziran Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

28 HAZİRAN 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
09:15 Bir Şansım Olsa
10:30 Şef Kapımda
12:10 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
02:15 Kanlı Takip (Yabancı Sinema)
04:00 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Destan
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca’nın Şifresi (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
22:00 Seni Gidi Seni (Yerli Sinema)
00:00 Sevmek Zamanı
03:00 Türkler Çıldırmış Olmalı (Yerli Sinema)
05:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
22:30 Gelin Halayı (Yerli Sinema)
01:15 Geçit Vermez (Yabancı Sinema)
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:45 Tozluyaka
16:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Senden Daha Güzel
23:30 Gizli Saklı
03:00 Yahşi Batı (Yerli Sinema)
04:30 İnadına Aşk
06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:30 Star Ana Haber
20:00 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
22:15 Belalı Karakol (Yabancı Sinema)
00:30 Menajerimi Ara
02:30 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Canım Annem
03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
05:00 8x8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:50 Hapishanedeki Çiçek (Yabancı Sinema)
08:50 Tozkoparan
11:40 Bir Aş Hikayesi
12:10 Masumlar Apartmanı
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Balkan Ninnisi
02:40 Buğday (Yerli Sinema)
04:40 Gönül Dağı

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