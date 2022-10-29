TV yayın akışı 29 Ekim 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 EKİM 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

04:45 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:00 Aldatmak

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Bir Küçük Gün Işığı

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Aşk İksiri (Yabancı Sinema)

15:45 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

03:00 Yanlış Nedenler (Yabancı Sinema)

04:45 Müzik Arası

05:45 Arda’nın Mutfağı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kamera Arkası

12:00 Darmaduman

14:30 Yasak Elma

16:30 İyilik

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mahkum

23:45 Darmaduman

02:15 Yasak Elma

04:30 Senden Daha Güzel

05:45 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kiralık Aşk

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:45 En Güzel Bölüm

15:10 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Doğu Demirkol İle Alelade Show

22:45 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Gecenin Ucunda

04:00 Kiralık Aşk

05:30 İki Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

11:15 Tuzak

14:15 Pişir de Görelim

17:15 Tuzak

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

03:30 8x8

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Yedi Numara

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

10:20 Kasaba Doktoru

11:00 Anıtkabir’den Naklen Yayın

11:20 Kasaba Doktoru

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:30 Alparslan:Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

