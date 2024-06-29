TV yayın akışı 29 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Yavru İle Katip
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
02:15 Haydut (Yabancı Sinema)
04:00 Ramo
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
14:00 Alan
16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)
00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)
02:30 4N1K
04:10 Kalp Yarası
07:00 Yalan
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
10:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Memet Özer İle Mutfakta
14:00 Kamera Arkası
14:45 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:00 İlk Buluşma
01:30 Mucize Doktor
04:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
12:30 Dolunay
14:45 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)
02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)
03:30 Dolunay
04:45 Erkenci Kuş
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 MasterChef Türkiye
13:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
15:00 Gazete Magazin Yaz
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin Yaz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Dizi
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)
13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:30 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Gönül Dağı
04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye