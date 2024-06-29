TV yayın akışı 29 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Yavru İle Katip

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

02:15 Haydut (Yabancı Sinema)

04:00 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

14:00 Alan

16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)

22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)

00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)

02:30 4N1K

04:10 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yalan

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)

16:15 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

10:15 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer İle Mutfakta

14:00 Kamera Arkası

14:45 Yasak Elma

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:00 İlk Buluşma

01:30 Mucize Doktor

04:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

12:30 Dolunay

14:45 Yüksek Sosyete

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

21:00 İbo Show

23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)

02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)

03:30 Dolunay

04:45 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 MasterChef Türkiye

13:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)

15:00 Gazete Magazin Yaz

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin Yaz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev

09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)

13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:30 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Gönül Dağı

04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye







