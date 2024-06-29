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    4. TV yayın akışı 29 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 29 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.06.2024 07:58
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    29 Haziran 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Haziran 2024 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Yalan, Sen Çal Kapımı, Bumblebee, Çok Güzel Hareketler 2, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya" ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 29 Haziran 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Haziran Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 29 Haziran Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Haziran 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Haziran Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Aşk Laftan Anlamaz
    08:00 Yavru İle Katip
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
    02:15 Haydut (Yabancı Sinema)
    04:00 Ramo

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
    12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
    14:00 Alan
    16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
    22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)
    00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)
    02:30 4N1K
    04:10 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yalan
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Arda'nın Mutfağı
    14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)
    16:15 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Yalan
    23:15 Arka Sokaklar
    02:00 Güneşin Kızları
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Tatlı İntikam

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    10:15 Şevkat Yerimdar
    13:00 Memet Özer İle Mutfakta
    14:00 Kamera Arkası
    14:45 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Sen Çal Kapımı
    23:00 İlk Buluşma
    01:30 Mucize Doktor
    04:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Pulsar
    08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
    09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
    10:30 Hanım Köylü
    12:30 Dolunay
    14:45 Yüksek Sosyete
    16:30 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    21:00 İbo Show
    23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)
    02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)
    03:30 Dolunay
    04:45 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:45 Süper Bir Takım
    08:00 Türkiye’nin Doktorları
    09:00 Bir Yemek Olsan
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:30 Çöller Kasırgası (Yabancı Sinema)
    15:00 Gazete Magazin Yaz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:45 Gazete Magazin Yaz
    03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    05:00 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:10 Beni Böyle Sev
    09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
    10:00 Hayallerinin Peşinde
    11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)
    13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:30 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"
    00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:50 Gönül Dağı
    04:10 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye


    Express


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