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    4. TV yayın akışı 29 Mayıs 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 29 Mayıs 2024 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 07:23
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    29 Mayıs 2024 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. 29 Mayıs Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas, Kuruluş Osman, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Mehmed: Fetihler Sultanı, Şahane Hayatım ve Survivor All Star 2024 programları ekranda olacak. Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 29 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Mayıs Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 29 Mayıs Çarşamba ATV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Mayıs günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *29 Mayıs yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    29 MAYIS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol’da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Aldatmak
    03:00 Destan
    05:20 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Afili Aşk
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yalan
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Taş Kağıt Makas
    00:15 Yalan
    02:30 Siyah Beyaz Aşk
    04:30 Bodrum Masalı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah
    10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Sandık Kokusu
    00:15 Bahar
    03:00 Sandık Kokusu
    05:30 Baba

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
    13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
    16:15 Güzel Köylü
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor (Yerli Sinema)
    22:15 Bittin Sen (Yerli Sinema)
    00:00 İstanbullu Gelin
    02:00 Bittin Sen (Yerli Sinema)
    03:30 Baba Ocağı
    05:00 Güzel Köylü

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Aramızda Kalmasın
    11:00 Survivor All Star 2024
    14:00 Survivor Ekstra
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 Survivor All Star 2024
    22:00 "Olympiacos - Fiorentina" Konferans Ligi Finali
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    03:30 Aramızda Kalmasın
    05:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Uğurlugiller
    06:40 Balkan Ninnisi
    10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
    13:10 Seksenler
    14:20 Gönül Dağı
    17:40 Lingo Türkiye
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
    22:30 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Almanya-Türkiye"
    00:10 Kara Ağaç Desatnı
    03:00 Gönül Dağı
    05:30 Seksenler

    NOW YAYIN AKIŞI

    07:45 İlk Bakış
    08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
    10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Yasak Elma
    13:30 En Hamarat Benim
    16:30 Şahane Hayatım
    19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
    20:00 Şahane Hayatım
    00:15 Hudutsuz Sevda
    02:45 Kader Bağları
    05:00 Kefaret
    06:00 Bay Yanlış

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