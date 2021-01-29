Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 29 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

29 Ocak 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 29 Ocak 2021 Cuma akşamı Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz, Akıncı, Seni Çok Bekledim ve Payitaht Abdülhamid programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 29 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 29 Ocak Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 29 Ocak Cuma kanalların yayın akışında neler var? 29 Ocak Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 28 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 28 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 29 Ocak 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 29 Ocak Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

29 OCAK 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
00:15 Alev Alev
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
00:20 Maraşlı
03:00 Kanatsız Kuşlar
05:00 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Hekimoğlu
03:00 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda İle Omuz Omuza
05:45 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)
23:30 Sen Çal Kapımı
02:00 Kefaret
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim (Yeni Dizi)
00:30 Yerli Dizi Tekrar
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:45 Kırmızı Oda
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Başlangıç (Yabancı Sinema)
02:45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Tek bir bedende 24 farklı karakter! Farklı kişilikler...Tek bir bedende 24 farklı karakter! Farklı kişilikler...
Fotoğraf çektirmek için buraya akın ediyorlar!Fotoğraf çektirmek için buraya akın ediyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Öyle bir paylaşım yaptı ki Hızlı ve Öfkeli 9 hayranları çıldırdı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Kadının toplumdaki yerini çizdi! Çizimleri ses getirdi

Kadının toplumdaki yerini çizdi! Çizimleri ses getirdi

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

Ne denediyse olmadı! En son çıplak küvete girdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Yıllar geçti! Mezdeke hakkında bilinmeyen detaylar

Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber!

Hızlı ve Öfkeli serisi hayranlarına kötü haber!

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Diğer Haberler

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 28 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

Takipçilerinin çizim isteklerini esprili bir dille yerine getiren Belaruslu sanatçıdan 21 komik illüstrasyon!

Takipçileri istedi o çizdi! Ortaya eğlenceli görseller çıktı

Blackpink’ten Rose’ın ilk solo albümü çıkıyor! 31 Ocak’ta çıkacak şarkının klibinden ilk görüntüler yayınlandı

Blackpink Rose’un klibinden ilk görüntüler! Tanıtımı nefes kesti

Tek bir bedende 24 farklı kişilik barındıran Billy Milligan’ın kişilik tiplerinin özellikleri

Tek bir bedende 24 farklı karakter! Farklı kişilikler...

Tüm dünyada geniş kitlelerin inandığı komplo teorileri!

Hangisi gerçek, hangisi yalan? En popüler komplo teorileri!

Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? İşte püf noktası!

Pilin boş mu dolu mu olduğu nasıl anlaşılır? İşte püf noktası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.