Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda Kumru’nun hikayesinde bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin dahil olan Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyanları şaşırttı. İşte Kumru’nun gerçek hikayesi... Sizler için Kumru’nun gerçek hikayesini araştırdık.

Dizide Kumru karakterinin hikayesinin anlatıldığı bölümler Madalyonun İçi kitabında ‘Kader Kurbanları’ bölümünden esinlenerek oluşturuldu. Çünkü kitapta Kumru adında bir karakter bulunmuyor. Kader Kurbanları bölümünün başladığı 344. sayfada Gülseren Budayıcıoğlu’nun odasında Hayal adında genç bir kız girer. Genç kız odaya girdiğinde kendisini Elmas adında bir kadının yolladığından söz eder. Elmas’ın soyadından doktor hanım eski bir hastası olduğunu hatırlar. Elmas seks işçiliği yapan ve seansına geldiğinde şiddet görmüş bir hastadır. Aynı zamanda hamile olan Elmas ilk terapiye başladığında bitik bir durumdadır. Ne yazık ki bebeğini kayber. Hayal ise Elmas’ın Ankara’da beraber yaşadığı ev arkadaşıdır. Genelevde tanışan iki kadın sonrasında kendilerine yeni bir yol çizebilmek için Ankara’ya taşınmıştır.