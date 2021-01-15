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Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

Seray Üstün Seray Üstün 15.01.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda Kumru kimdir? Kırmızı Oda Kumru’nun gerçek hikayesi nedir?

TV 8 ekranlarına gelen Kırmızı Oda dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşuyor. Her cuma gecesi TV 8 kanalında yayınlanan dizi reyting listelerinde üst sırada yer almayı başarıyor. Dizide bir psikiyatristin kliniğinde geçen hikaye aslında kitapta farklı şekilde ilerliyor. Dizi ve kitap bazı noktalarda oldukça ayrılıyor.

Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisi yaşanmış hikayeleri anlatmaya devam ediyor. Birbirinden ünlü oyuncuların konuk olarak katıldığı dizideki hikayeler cuma gecelerini adeta abluka altına alıyor. Reyting listelerinde rakiplerine fark atmayı başaran yapımın konusu Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabına dayanıyor. Senaryo hazırlanırken kitaptaki hikayenin temeline bağlı kalınan Kırmızı Oda Kumru’nun hikayesinde bazı aşamalarda romandan ayrılıyor. Özellikle dizinin dahil olan Aslıhan Gürbüz’ün canlandırdığı Kumru karakteri Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarını okuyanları şaşırttı. İşte Kumru’nun gerçek hikayesi... Sizler için Kumru’nun gerçek hikayesini araştırdık.

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Dizide Kumru karakterinin hikayesinin anlatıldığı bölümler Madalyonun İçi kitabında ‘Kader Kurbanları’ bölümünden esinlenerek oluşturuldu. Çünkü kitapta Kumru adında bir karakter bulunmuyor. Kader Kurbanları bölümünün başladığı 344. sayfada Gülseren Budayıcıoğlu’nun odasında Hayal adında genç bir kız girer. Genç kız odaya girdiğinde kendisini Elmas adında bir kadının yolladığından söz eder. Elmas’ın soyadından doktor hanım eski bir hastası olduğunu hatırlar. Elmas seks işçiliği yapan ve seansına geldiğinde şiddet görmüş bir hastadır. Aynı zamanda hamile olan Elmas ilk terapiye başladığında bitik bir durumdadır. Ne yazık ki bebeğini kayber. Hayal ise Elmas’ın Ankara’da beraber yaşadığı ev arkadaşıdır. Genelevde tanışan iki kadın sonrasında kendilerine yeni bir yol çizebilmek için Ankara’ya taşınmıştır.

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Kitabın ilerleyen sayfalarında Hayal doktora hikayesini anlatmaya başlar. Hayal hakim bir baba ve öğretmen bir annenin iki kızından en büyüğüdür. Babasının alkol aldığı zamanlarda kendisine şiddet gösterdiğini söyleyen Hayal hayattaki en büyük amacının ezilmemek olduğundan bahseder. Lise çağında bir çocuğa aşık olan Hayal, ailesinin tüm itirazlarına rağmen bu adamla evlenmek ister. Okuldan ayrılarak evlenen Hayal, 5-6 sonra eşinden kaçarak aile evine geri döner. Babası ve ailesinden baskı gören Hayal yeniden başka birine aşık olur. Evdeki baskıdan kurtulmak isteyen Hayal, bu çocukla kaçar. Bu adam çalışmayan biridir. Zamanla beraber yaşadıkları eve arkadaşlarını getirmeye başlar. Yenilen yemekler ve içilen içkilerden sonra Hayal eve gelen misafirle yalnız bırakıldığını anlatır. Hayal o gün sevdiği adamın kendisini para karşılığında sattığını anlar.

Dizi ve kitap arasındaki en büyük fark ise Kumru’nun Yavuz karakteriyle 10 yıl önce tanışmasıdır. Yaşadığı kötü günleri atlatan Kumru’nun o çok seven bir kocası ve tatlı bir kızı vardır.

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