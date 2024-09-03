TV yayın akışı 3 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 3 Eylül Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

23:30 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)

01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)

02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

01:40 Safir

04:30 Tatar Ramazan

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)

21:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)

23:45 Yalı Çapkını

02:30 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:15 Şehirden Uzakta

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:10 Lingo Türkiye

14:30 Seksenler

15:40 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Aybüke: Öğretmen Oldum Ben (Yerli Sinema)

00:30 Odaklan Büyükanne (Yabancı Sinema)

02:10 Seksenler

03:20 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)

22:30 Tolgshow Filtresiz

00:30 İlk Buluşma

02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:45 Yalan

02:30 Taş Kağıt Makas

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı