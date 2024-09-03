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    4. TV yayın akışı 3 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 3 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.09.2024 07:48
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    3 Eylül 2024 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı merakla araştırılıyor. 3 Eylül Salı Yedi Bela Hüsnü, Password, Bir Gece Masalı, Koruyucu, Aybüke: Öğretmen Oldum Ben, Çakallarla Dans 6 ve MasterChef Türkiye programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, ATV, STAR TV, TRT 1 , NOW yayın akışı nasıl? İşte 3 Eylül Salı 2024 TV yayın akışı...

    TV yayın akışı 3 Eylül 2024 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 3 Eylül Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Eylül Salı kanalların yayın akışında neler var? 3 Eylül Salı Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV, NOW yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Eylül Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Eylül Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    3 EYLÜL 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Bu Sabah
    10:00 Aile
    12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
    15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
    21:45 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
    23:30 Yedi Bela Hüsnü (Yerli Sinema)
    01:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Yerli Sinema)
    02:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
    13:00 atv Gün Ortası
    14:00 Sen Anlat Karadeniz
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Bir Gece Masalı
    01:40 Safir
    04:30 Tatar Ramazan

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Güne Başlarken
    09:45 Sana Değer
    13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
    16:15 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    21:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
    23:45 Yalı Çapkını
    02:30 Dürüye'nin Güğümleri
    05:00 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 8'de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    09:45 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
    02:30 Gazete Magazin Yaz
    04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
    06:15 Şehirden Uzakta
    10:30 Alişan İle Hayat Gülümse
    13:10 Lingo Türkiye
    14:30 Seksenler
    15:40 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    19:50 İddiaların Aksine
    20:00 Aybüke: Öğretmen Oldum Ben (Yerli Sinema)
    00:30 Odaklan Büyükanne (Yabancı Sinema)
    02:10 Seksenler
    03:20 Gönül Dağı

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
    12:00 Aşk Mantık İntikam
    13:00 En Hamarat Benim
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 Çakallarla Dans 6 (Yerli Sinema)
    22:30 Tolgshow Filtresiz
    00:30 İlk Buluşma
    02:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    04:30 Yasak Elma
    06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Ayazın Sonu Güneş
    17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Password
    23:45 Yalan
    02:30 Taş Kağıt Makas
    04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

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