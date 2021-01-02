TV yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 3 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Ocak Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Don Kişot
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Ramo
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ağır Romantik
21:45 Güldür Güldür Show
00:45 Ağır Romantik
02:45 Katiller Devri
04:45 Alev Alev
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Oskar's Oasis - 4. Bölüm
11:45 Akıncı
15:30 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
22:50 Akıncı
02:30 Kanatsız Kuşlar
04:50 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Çetin Ceviz
16:45 Herkül: Efsane Başlıyor
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 - Yılbaşı Özel
23:45 İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri
02:45 Canım Komşularım
04:00 5N1K
04:45 Küçük Ağa
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Son Yaz
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Son Yaz
02:30 Zümrüdüanka
04:30 Hayat Sevince Güzel
06:00 İnadına Aşk
07:00 Med Cezir
09:30 Afacan Beşler 2
11:30 Zehir Hafiye
13:30 Bak Şu Leyleğe
15:15 Akrep
15:40 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Sol Yanım
03:15 Suikast
05:30 Geniş Aile
06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
10:00 Yerli Sinema
12:15 Kırmızı Oda
15:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2016
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 Para Bende
04:30 8x8
05:45 Bilginiz Olsun
07:00 Böyle Bitmesin
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
14:10 Türk Sineması "Bizim Köyün Şarkısı"
16:30 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:05 Diriliş "Ertuğrul"
05:00 Şehirden Uzakta
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