Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 03.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TV yayın akışı 3 Şubat 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

3 Şubat Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 3 Şubat akşamı Sadakatsiz, Bücür, Doğduğun Ev Kaderindir, Feride, Kuruluş Osman, Sol Yanım ve Benim Adım Melek ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 3 Şubat TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Şubat Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Şubat Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Şubat Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bücür (Yerli Sinema)
22:15 Çarşı Pazar (Yerli Sinema)
00:15 Alev Alev
02:30 Ramo
05:00 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman (Yeni Bölüm)
00:20 Maraşlı
03:35 Kanatsız Kuşlar
05:45 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz (Yeni Bölüm)
23:45 Hekimoğlu
01:45 Gelinim Mutfakta
03:45 Arda’nın Mutfağı
04:45 Afilli Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Bay Yanlış
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Feride
22:00 Hadi İnşallah
00:00 Feride
02:00 Hadi İnşallah
04:00 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sol Yanım
00:15 Akrep
03:00 7. Birim
04:30 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Yerli Sinema
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir (Yeni Bölüm)
00:15 Kırmızı Oda
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin orijinalinde olan detaylar sizleri şaşırtacak!

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:15 Seksenler
07:10 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Benim Adım Melek (Yeni Bölüm)
00:15 Ahlat Ağacı (Yerli Sinema)
03:30 52 Hafta
03:55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Son veda! Köpeğine yazdığı mektup duygulandırdıSon veda! Köpeğine yazdığı mektup duygulandırdı
Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak Bilimkurgu filmleri 2021’de altın çağını yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

62 yıllık gizem! Dyatlov Geçidi’ndeki ölümün sırrı çözüldü

62 yıllık gizem! Dyatlov Geçidi’ndeki ölümün sırrı çözüldü

Titanik’ten kurtuldu! İki gemi kazasında daha ölümden döndü

Titanik’ten kurtuldu! İki gemi kazasında daha ölümden döndü

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

Bu kadar acımasızı görülmedi! Dünyanın en korkutucu deneyi

İlginizi Çekebilir

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Görünce hayran kalacağınız 2021 dövme trendleri!

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Survivor’ı sollayan o program geri dönüyor! Hem de daha iddialı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Hayranlarının meraklı sorularını yanıtladı

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Her yerden kovulan Johnny Depp’e eski dostu el uzattı!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Tarihteki en meşhur 8 hayat kadını!

Diğer Haberler

Televizyon sunucusu Chad Tucker’ın hayatını kurtaran köpeğine yazdığı son mektup duygulandıracak!

Son veda! Köpeğine yazdığı mektup duygulandırdı

Titanik faciası! Gemi batarken kaptan Edward John Smith ne yapıyordu?

Titanik faciası! Gemi batarken kaptan ne yapıyordu?

Kurbanlarını yiyerek parçalarını evinde biriktirdi! ‘Venezuela Kasabı’ lakaplı Dorangel Vargas’ın akılalmaz hikayesi

Bir dehşet hikayesi! Kurbanlarını öldürüp etlerini yedi

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

12.12 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

12.12 saat anlamı nedir?

Şöhreti dünyanın hemen hemen her noktasına yayılan en ünlü 10 tablo!

Şöhreti dünyanın her köşesine yayılan en ünlü 10 tablo!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.