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Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 03.02.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

2 Şubat 2021 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 2 Şubat Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 2 Şubat 2021 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

2 Şubat Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 2 Şubat 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Güldür Güldür Show, Hekimoğlu, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Baraj, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Seni Çok Bekledim ve Masumlar Apartmanı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Seni Çok Bekledim dizisi ekranlara geldi.
  • Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
  • TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler programı yayınladı.
  • TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü izleyici ile buluştu.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlandı.

2 ŞUBAT 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 2 Şubat 2021 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 2 Şubat Salı total reyting rakamları açıklandı.

2 Şubat Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • TRT 1 ekranlarına gelen Masumlar Apartmanı dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen listesinde ikinci sıradaki yerini aldı.
  • ATV’nin kadın programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Hava Durumu programı total listesinde dördüncü sırada yer aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesinde beşinci oldu.
  • Fox TV ekranlarına gelen Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı ise en çok izlenenler sırasında altıncılığı aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hekimoğlu dizisi yerleşti.


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