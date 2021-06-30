TV yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *30 Haziran TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)
23:30 Gizli Kod (Yabancı Sinema)
01:30 Gizli Kod
03:30 Kahraman Babam
05:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Baş Belası
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)
21:55 Kalp Yarası
01:25 Akıncı
04:25 Kuruluş Osman
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu
02:30 Gelinim Mutfakta
04:30 Bodrum Masalı
08:00 Çalar Saat
11:00 Aşk Mantık İntikam
13:45 Sen Çal Kapımı
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)
00:15 Kefaret
02:45 Poyraz Karayel Küresel Sermaye
04:45 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
07:00 Kazara Aşk
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:30 Star Ana Haber
20:00 Kazara Aşk
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
01:00 Menajerimi Ara
03:30 Kaçak Gelinler
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
13:00 Doya Doya Moda
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Yerli Dizi Tekrar
01:30 Doya Doya Moda
04:00 Kırmızı Oda
06:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:40 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 Bünyamin (Yerli Sinema)
18:00 Ana Haber
18:55 EURO 2020 Slovakya-İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 EURO 2020 Portekiz-Fransa
00:15 Teşkilat
02:40 Bünyamin (Yerli Sinema)
04:10 Kalk Gidelim
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