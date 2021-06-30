TV yayın akışı 30 Haziran 2021 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 30 Haziran Çarşamba TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 30 Haziran Çarşamba kanalların yayın akışında neler var? 30 Haziran Çarşamba Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 30 Haziran Çarşamba günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte *30 Haziran TV yayın akışı** ve programlarla ilgili bütün detaylar...

30 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Alev Alev

10:15 Cam Tavanlar

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Cam Tavanlar (Yeni Bölüm)

23:30 Gizli Kod (Yabancı Sinema)

01:30 Gizli Kod

03:30 Kahraman Babam

05:30 Sevcan’la Lezzet Yolunda

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Baş Belası

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çakallarla Dans 5 (Yerli Sinema)

21:55 Kalp Yarası

01:25 Akıncı

04:25 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

23:45 Baht Oyunu

02:30 Gelinim Mutfakta

04:30 Bodrum Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 Sen Çal Kapımı

16:00 Şef Akademi Doğada

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı (Yeni Bölüm)

00:15 Kefaret

02:45 Poyraz Karayel Küresel Sermaye

04:45 Her Yerde Sen

06:00 Aşk Yeniden

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kazara Aşk

09:45 Yüksek Sosyete

11:15 Kaçak Gelinler

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:20 Güzel Köylü

18:30 Star Ana Haber

20:00 Kazara Aşk

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

01:00 Menajerimi Ara

03:30 Kaçak Gelinler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

13:00 Doya Doya Moda

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

01:30 Doya Doya Moda

04:00 Kırmızı Oda

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:40 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Bünyamin (Yerli Sinema)

18:00 Ana Haber

18:55 EURO 2020 Slovakya-İspanya

21:00 Kupa Akşamı

21:55 EURO 2020 Portekiz-Fransa

00:15 Teşkilat

02:40 Bünyamin (Yerli Sinema)

04:10 Kalk Gidelim



