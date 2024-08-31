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    4. TV yayın akışı 31 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 31 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.08.2024 07:31
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    31 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ağustos 2024 Cumartesi akşamı Kader, Password, Vanguard, Sucu Kamil, Yeşil Deniz Milenyum, Yabani ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 31 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 31 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 31 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    31 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin
    08:00 Vurun Kahpeye (Yerli Sinema)
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
    15:00 Kezban (Yerli Sinema)
    17:00 Aşıksın (Yerli Sinema)
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    23:45 Kader
    03:15 Aşıksın (Yerli Sinema)

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 ATV'de Hafta Sonu
    10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
    12:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
    14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
    16:00 Alan
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)
    22:00 Canavar Avcısı (Yabancı Sinema)
    00:00 Safir
    02:50 Tatar Ramazan
    04:50 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Yabancı Damat
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları (Yerli Sinema)
    14:45 Yalan
    18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
    20:00 Pasword
    22:45 Çok Akustik
    01:00 Çok Akustik
    03:00 Güneşi Beklerken
    04:00 Müzik Arası
    05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

    NOW TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    10:00 Aşk Mantık İntikam
    13:15 Memet Özer İle Mutfakta
    14:15 Yasak Elma
    16:30 Hudutsuz Sevda
    19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Yabani
    22:30 Osman Pazarlama (Yerli Sinema)
    00:45 Sen Çal Kapımı
    02:15 İlk Buluşma
    03:45 Mucize Doktor
    06:00 Şahane Hayatım

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile
    09:30 Sefirin Kızı
    13:00 Aramızda Kalsın
    16:00 Kiralık Aşk
    19:00 Star Haber
    20:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
    21:45 Bittin Sen (Yerli Sinema)
    23:30 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
    00:45 Bittin Sen (Yerli Sinema)
    02:15 Dürüye'nin Güğümleri
    04:30 Kiralık Aşk

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Dizi
    07:15 Süper Bir Takım
    07:15 BEl Dorado (Yabancı Sinema)
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:15 Gazete Magazin Yaz
    16:45 Parola Parola
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Parola Parola
    02:45 Gazete Magazin Yaz
    04:45 Yabancı Sinema

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:55 Şehirden Uzakta
    06:50 Beni Böyle Sev
    09:00 Yedi Numara
    10:00 Yeditepe İstanbul
    10:50 Hayallerimin Peşinde
    11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    14:00 Seksenler
    16:10 Gönül Dağı
    19:00 Ana Haber
    20:00 Yeşil Deniz Milenyum
    23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
    01:00 Dilsiz (Yerli Sinema)
    02:30 Seksenler
    03:40 Gönül Dağı

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