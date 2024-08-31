TV yayın akışı 31 Ağustos 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ağustos 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 31 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 31 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ağustos 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Vurun Kahpeye (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arım Balım Peteğim (Yerli Sinema)
15:00 Kezban (Yerli Sinema)
17:00 Aşıksın (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kader
03:15 Aşıksın (Yerli Sinema)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler (Yabancı Sinema)
12:00 Görevimiz Tatil (Yerli Sinema)
14:00 Maide'nin Altın Günü (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vanguard (Yabancı Sinema)
22:00 Canavar Avcısı (Yabancı Sinema)
00:00 Safir
02:50 Tatar Ramazan
04:50 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları (Yerli Sinema)
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Pasword
22:45 Çok Akustik
01:00 Çok Akustik
03:00 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Aşk Mantık İntikam
13:15 Memet Özer İle Mutfakta
14:15 Yasak Elma
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
22:30 Osman Pazarlama (Yerli Sinema)
00:45 Sen Çal Kapımı
02:15 İlk Buluşma
03:45 Mucize Doktor
06:00 Şahane Hayatım
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
21:45 Bittin Sen (Yerli Sinema)
23:30 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
00:45 Bittin Sen (Yerli Sinema)
02:15 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 Süper Bir Takım
07:15 BEl Dorado (Yabancı Sinema)
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz
04:45 Yabancı Sinema
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Şehirden Uzakta
06:50 Beni Böyle Sev
09:00 Yedi Numara
10:00 Yeditepe İstanbul
10:50 Hayallerimin Peşinde
11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları (Yerli Sinema)
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
16:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Dilsiz (Yerli Sinema)
02:30 Seksenler
03:40 Gönül Dağı