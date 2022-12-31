TV yayın akışı 31 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
07:00 Güzel Günler
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yılbaşı Sürprizi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:30 Yılbaşı Sürprizi
03:30 Güzel Günler
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Bir Küçük Gün Işığı
13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
15:15 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)
02:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)
04:30 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 O Kız
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
01:00 O Kız
02:50 Yabancı Sinema
04:50 Müzik Arası
05:30 Kavak Yelleri
07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:30 Kamera Arkası
13:00 İyilik
16:00 Hayatımın Şansı
19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)
22:30 Ata Demirer Gazinosu
00:45 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)
03:15 Kapımdaki Dedektif
03:45 Son Yaz
06:00 Kefaret
06:00 Gecenin Ucunda
08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Çöp Adam
18:45 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
03:15 Türk Müziği
04:15 Hayat Bazen Tatlıdır
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Sıfırıncı Gün
13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
17:45 Konuşanlar Özel
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023
01:15 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak
04:45 Bilginiz Olsun
05:30 Sıfırıncı Gün
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Kalk Gidelim
09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
09:50 Hayallerinin Peşinde
10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:00 1’de Nostalji
01:30 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)
03:30 Gönül Dağı
06:00 Kapanış