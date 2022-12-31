TV yayın akışı 31 Aralık 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Aralık Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 31 Aralık Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Aralık 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Aralık Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

31 ARALIK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güzel Günler

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yılbaşı Sürprizi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:30 Yılbaşı Sürprizi

03:30 Güzel Günler

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Bir Küçük Gün Işığı

13:30 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

15:15 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Gece Gündüz (Yabancı Sinema)

02:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)

04:30 Biz Böyleyiz (Yerli Sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 O Kız

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:00 O Kız

02:50 Yabancı Sinema

04:50 Müzik Arası

05:30 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:30 Kamera Arkası

13:00 İyilik

16:00 Hayatımın Şansı

19:00 Gülbin Tosun Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Benden Ne Olur? (Yerli Sinema)

22:30 Ata Demirer Gazinosu

00:45 Eski Köye Yeni Adet (Yerli Sinema)

03:15 Kapımdaki Dedektif

03:45 Son Yaz

06:00 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gecenin Ucunda

08:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

11:45 En Güzel Bölüm

12:00 Yerli Dizi Tekrar

15:45 Çöp Adam

18:45 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show

03:15 Türk Müziği

04:15 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Sıfırıncı Gün

13:15 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

17:45 Konuşanlar Özel

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2023

01:15 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

04:45 Bilginiz Olsun

05:30 Sıfırıncı Gün

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Kalk Gidelim

09:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

09:50 Hayallerinin Peşinde

10:40 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

16:20 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:00 1’de Nostalji

01:30 Örümcek Adam Eve Dönüş (Yabancı Sinema)

03:30 Gönül Dağı

06:00 Kapanış



