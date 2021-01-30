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  4. TV yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Hande Öztürk Hande Öztürk 30.01.2021 18:44 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 31 Ocak 2021 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

31 Ocak Pazar günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 31 Ocak Pazar akşamı Arıza, Hercai, Çok Güzel Hareketler 2, Kefaret, Tövbeler Olsun, Menajerimi Ara ve Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 31 Ocak TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 31 Ocak Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 31 Ocak Pazar kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 31 Ocak Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 31 Ocak Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

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TV YAYIN AKIŞI

31 OCAK PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
00:15 Ramo
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Bir Zamanlar Çukurova
15:50 Akıncı
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Hercai
00:20 Transformers 5: Son Şövalye - Yabancı Sinema
03:25 Kanatsız Kuşlar
05:45 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:30 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Sadakatsiz
02:00 Hekimoğlu
04:15 5N1K
05:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mucize Doktor
13:30 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kefaret
00:15 Yasak Elma
02:30 Son Yaz
05:00 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın
07:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sol Yanım
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Seni Çok Bekledim
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
00:15 Akrep
03:15 Tülin Şahin ile Moda
04:10 Türk Müziği
05:10 Geniş Aile

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Kırmızı Oda
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama / Canlı
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Yerli Sinema
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Payitaht "Abdülhamid"
02:45 Diriliş "Ertuğrul"
04:35 Işığın Prensesi
06:35 Böyle Bitmesin
09:05 Diriliş "Ertuğrul"
11:50 Enine Boyuna
14:10 Yabancı Sinema "Shrek"
16:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Tövbeler Olsun

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