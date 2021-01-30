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Kırmızı Oda ekrandaydı... 29 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hande Öztürk Hande Öztürk 30.01.2021 13:04 | Son Güncelleme:
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Kırmızı Oda ekrandaydı... 29 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

29 Ocak Cuma günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 29 Ocak Cuma günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 29 Ocak Cuma akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

29 Ocak Cuma akşamı reyting yarışında TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Kırmızı Oda, Akıncı, Son Yaz, Arka Sokaklar, Ramo ve Payitaht Abdülhamid kıyasıya yarıştı. 29 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

selçuk tepeli

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Cuma günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı? Total reyting sonuçları merak ediliyor....

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği Esra Erol'da programının ardından akşam kuşağında Akıncı dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, Ramo dizisi yayınlandı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; Zuhal Topal'la Sofrada, Selçuk Tepeli ile Ana Haber ve Son Yaz ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında Doya Doya Moda yarışmasından yayınlandı. Akşam kuşağında ise reyting rekorları kıran Kırmızı Oda dizisi ekranlara geldi.

Kanal D'de ise uzun yıllardır reyting rekorları kıran Arka Sokaklar dizisi ekranlardaydı.

TV yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

akıncı

29 OCAK 2021 CUMA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 29 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre açıklandı.

29 Ocak total reyting sonuçları şöyle sıralandı;

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi birinci sıraya yerleşti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programı ikinci sırada yer aldı.

TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Kırmızı Oda üçüncü sıradan kendine yer buldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise kendine dördüncü sıradan yer buldu.

Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi ise beşinci sıraya yerleşti.

AB sonuçlarına göre ise ilk sırada TV8'in popüler dizisi Kırmızı Oda yer alırken ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. Üçüncü sırada Show TV'nin popüler dizisi Ramo yer alırken dördüncü sırada da Fox TV'nin dizisi Son Yaz yer aldı. Son Yaz dizisini ise Müge Anlı ile Tatlı Sert programı takip etti.

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