TV yayın akışı 3 Şubat 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 3 Şubat Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 3 Şubat Cuma kanalların yayın akışında neler var? 3 Şubat Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 3 Şubat Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 3 Şubat 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 3 Şubat Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

3 ŞUBAT 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

01:45 Akılalmaz (Yabancı Sinema)

04:30 Çiçek

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kuruluş Osman

03:30 Mutfak Bahane

05:30 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

21:45 S.W.A.T: Kuşatma Altında (Yabancı Sinema)

23:45 O Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 Çalar Saat

10:35 Ekonomi Arası

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

17:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Dokuz Oğuz

23:15 Orta Sayfa

01:30 Yalnız Kalpler

02:45 En Hamarat Benim

05:00 İnadına Aşk

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün

00:15 Dizi

03:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 Hangimiz Sevmedik

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Pırdino (Yerli Sinema)

14:40 Adını Sen Koy

16:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

00:10 Yürek Çıkmazı

02:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

03:30 Seksenlet

05:50 Kapanış



