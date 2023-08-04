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    4. TV yayın akışı 4 Ağustos 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    TV yayın akışı 4 Ağustos 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

    04.08.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    4 Ağustos 2023 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 4 Ağustos 2023 Cuma akşamı Şaban Oğlu Şaban, Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün, Tomb Raider, Kısmet, Düğün Dernek 2: Sünnet, Hayatımın Neşesi ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

    Televizyon izleyicileri 4 Ağustos 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ağustos 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    4 AĞUSTOS 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı
    09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:45 Aile
    15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
    18:25 Show Ana Haber
    20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)
    22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)
    23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
    01:30 22 Mil (Yabancı Sinema)
    03:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)
    04:15 Maviye Sürgün

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:20 Bir Küçük Gün Işığı
    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Kardeşlerim
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Aldatmak
    17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)
    22:30 Spectre (Yabancı Sinema)
    01:00 Üvey Anne
    04:50 Bir Küçük Gün Işığı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Küçük Ağa
    07:45 Afili Aşk
    09:15 Yaprak Dökümü
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk-ı Memnu
    18:40 Kanal D Ana Haber
    20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)
    22:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)
    00:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)
    02:00 Poyraz Karayel
    04:45 Kavak Yelleri

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta sonu
    10:00 Sen Çal Kapımı
    13:00 En Güzel Dönüşüm
    14:30 Eşim Benzerim Yok
    17:30 Aşk Mantık İntikam
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
    20:00 Kısmet
    23:45 Ruhun Duymaz
    02:15 Eşim Benzerim Yok
    04:45 Aşk Yeniden
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ada Masalı
    09:00 Aramızda Kalsın
    12:00 Erkenci Kuş
    14:00 Kiralık Aşk
    16:00 Sefirin Kızı
    19:00 Star Haber
    20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
    22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
    00:30 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
    02:45 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)
    05:00 Sefirin Kızı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Kırmızı Oda
    11:15 MasterChef Türkiye All Star
    16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
    20:00 MasterChef Türkiye All Star
    00:15 İşte Gelin İşte Kaynana
    02:30 Kırmızı Oda
    04:00 Tuzak

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:20 Adını Sen Koy
    09:10 Kalk Gidelim
    12:00 Şehirden Uzakta
    13:20 Seksenler
    16:10 Diriliş Ertuğrul
    19:00 Ana Haber
    19:55 İddiaların Aksine
    20:00 Hayatımın Neşesi
    03:10 Diriliş Ertuğrul
    05:10 Seksenler
    06:00 Kapanış


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