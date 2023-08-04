TV yayın akışı 4 Ağustos 2023 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 4 Ağustos 2023 Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 4 Ağustos Cuma kanalların yayın akışında neler var? 4 Ağustos CumaKanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 4 Ağustos Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 4 Ağustos 2023 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 4 Ağustos Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

4 AĞUSTOS 2023 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Yeşil Vadi’nin Kızı

09:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:45 Aile

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

22:00 22 Mil (Yabancı Sinema)

23:45 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

01:30 22 Mil (Yabancı Sinema)

03:00 Zor “Bir” Saat (Yabancı Sinema)

04:15 Maviye Sürgün

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Aldatmak

17:00 Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Tom Raider (Yabancı Sinema)

22:30 Spectre (Yabancı Sinema)

01:00 Üvey Anne

04:50 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (Yabancı Sinema)

22:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)

00:15 Ederha Askerler (Yabancı Sinema)

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 En Güzel Dönüşüm

14:30 Eşim Benzerim Yok

17:30 Aşk Mantık İntikam

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kısmet

23:45 Ruhun Duymaz

02:15 Eşim Benzerim Yok

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:00 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

00:30 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)

02:45 Sürpriz Damatlar (Yabancı Sinema)

05:00 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Kırmızı Oda

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 İşte Gelin İşte Kaynana

02:30 Kırmızı Oda

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:20 Adını Sen Koy

09:10 Kalk Gidelim

12:00 Şehirden Uzakta

13:20 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hayatımın Neşesi

03:10 Diriliş Ertuğrul

05:10 Seksenler

06:00 Kapanış



