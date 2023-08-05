TV yayın akışı 5 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ağustos 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)

16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

02:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)

03:45 Sın Hıçkırık (Yabancı Sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

16:20 Spectre (Yabancı Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)

23:45 John Wick 2 (Yabancı Sinema)

02:00 Vermem Seni Ellere

05:45 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi

15:40 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

22:15 Düşüş (Yabancı Sinema)

00:15 Düşüş (Yabancı Sinema)

02:15 Poyraz Karayel

03:45 Müzik Arası

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

01:45 Yasak Elma

04:00 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik

00:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:45 Sefirin Kızı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)

16:15 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 Yerli Sinema

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

07:20 Aslan Ailem

10:20 Hayallerinin Peşinde

11:35 Hayatımın Neşesi

14:40 Benim Güzel Ailem

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:30 Hayatımın Neşesi

03:50 Şehirden Uzakta

04:50 Hayellerinin Peşinde

05:30 Kapanış



