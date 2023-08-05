TV yayın akışı 5 Ağustos 2023 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ağustos 2023 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ağustos Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Ağustos Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ağustos 2023 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ağustos Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
14:30 Yalancı Yarim (Yerli Sinema)
16:30 Nereye Bakıyor Bu Adamlar? (Yerli Sinema)
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)
02:15 Kung Fu Cinayetleri (Yabancı Sinema)
03:45 Sın Hıçkırık (Yabancı Sinema)
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Shannon’un Gökkuşağı (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
16:20 Spectre (Yabancı Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Rampage: Büyük Yıkım (Yabancı Sinema)
23:45 John Wick 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Vermem Seni Ellere
05:45 Bir Küçük Gün Işığı
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Ebru Ener İle Yeni Gibi
15:40 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
22:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
00:15 Düşüş (Yabancı Sinema)
02:15 Poyraz Karayel
03:45 Müzik Arası
05:00 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
01:45 Yasak Elma
04:00 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik
00:30 Bayi Toplantısı (Yerli Sinema)
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:45 Sefirin Kızı
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Salur Kazan (Yerli Sinema)
16:15 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 Yerli Sinema
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
07:20 Aslan Ailem
10:20 Hayallerinin Peşinde
11:35 Hayatımın Neşesi
14:40 Benim Güzel Ailem
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Bebek Firarda (Yabancı Sinema)
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Hayatımın Neşesi
03:50 Şehirden Uzakta
04:50 Hayellerinin Peşinde
05:30 Kapanış