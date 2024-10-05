Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. TV yayın akışı 5 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Ekim 2024 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Ekim 2024 Cumartesi akşamı Deha, Yalan, Kör Nokta, Yabani, Gönül Dağı, Kral Şakir - Korsanlar Diyarı ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 5 Ekim 2024 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Ekim 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Ekim Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Ekim Cumartesi Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Ekim Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Ekim 2024 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Ekim Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 EKİM 2024 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
23:15 Kızılcık Şerbeti
02:15 Bahar
04:30 Deha

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Kör Nokta
12:00 Akıncı Çizgi Dizi
12:20 Akıncı Çizgi Dizi
13:00 Bir Gece Masalı
16:40 Karadut
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kör Nokta
23:00 Kör Nokta
01:40 Karadut
03:50 Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Güzel Aşıklar Diyarı
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Güneşi Beklerken
04:15 Müzik Arası
05:15 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
14:00 Yabani
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
02:45 Kötü Kan
04:45 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Sefirin Kızı
11:30 Aramızda Kalsın
16:00 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Kral Şakir - Korsanlar Diyarı (Yerli Sinema)
22:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
00:00 Düğüm Salonu (Yerli Sinema)
01:30 Güzel Köylü
03:30 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:30 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
10:45 Parola Parola
12:30 Gazete Magazin Yaz
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin Yaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45 Beni Böyle Sev
07:50 Yedi Numara
08:50 Yeditepe İstanbul
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kara Ağaç Destanı
14:50 Teşkilat
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Teşkilat
03:50 Kara Ağaç Destanı

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
atv Kanal D Show TV Star TV TRT 1 TV8 yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
En Çok Okunan Trend Haberler
Cem Garipoğlu'nun mezarında bulundu! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

Cem Garipoğlu'nun mezarında bulundu! "Derin şüphe ve kuşkular uyandırıyor"

İddialar gündem olmuş, 'İftiraya uğradım' demişti! O haberi yazan CHP'li için kesin ihraç talebi

İddialar gündem olmuş, 'İftiraya uğradım' demişti! O haberi yazan CHP'li için kesin ihraç talebi

17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkı gündem olmuştu! Böyle dert yandı

17 yaşındaki öğrencisiyle yasak aşkı gündem olmuştu! Böyle dert yandı

Ayırt edemediler! "Hangisi anne, hangisi kızı?"

Ayırt edemediler! "Hangisi anne, hangisi kızı?"

Fişin sonu gelmedi! Sepet sepet doldurdular... 'İlk alışveriş'

Fişin sonu gelmedi! Sepet sepet doldurdular... 'İlk alışveriş'

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

Otostop çektiği kamyoncu tarafında taciz edildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.