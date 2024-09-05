TV yayın akışı 5 Eylül 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Eylül Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Eylül Perşembe kanalların yayın akışında neler var? 5 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, ATV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Eylül Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Eylül Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Turist (Yabancı Sinema)
22:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)
00:15 Turist (Yabancı Sinema)
02:15 Görev Başında (Yabancı Sinema)
03:45 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Kardeniz
16:00 Esra Erol'da
20:00 Bir Gece Masalı
23:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:20 Safir
03:00 Tatar Ramazan
05:00 Benim İçin Üzülme
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
22:30 Dijital Esaret (Yabancı Sinema)
00:45 Mandıra Filozofu (Yerli Sinema)
02:30 Taş Kağıt Makas
04:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Cici Babam (Yerli Sinema)
22:00 Cici Babam (Yerli Sinema)
00:20 Yalı Çapkını
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Kiralık Aşk
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:15 Şehirden Uzakta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Şebeke
23:55 3'Te 3
01:20 Şebeke
03:55 Gönül Dağı
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
22:15 Hudutsuz Sevda
01:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:45 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce