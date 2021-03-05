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TV yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Seray Üstün Seray Üstün 05.03.2021 11:44 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

5 Mart 2021 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Mart 2021 Cuma akşamı Ramo, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Son Yaz, Akıncı, Seni Çok Bekledim ve Payitaht Abdülhamid programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 5 Mart TV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Mart Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Mart Cuma kanalların yayın akışında neler var? 5 Mart Cuma Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

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BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Mart 2021 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Mart Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 MART 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Adını Feriha Koydum
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo (Yeni Bölüm)
00:15 Ninja Kaplumbağalar (Yabancı Sinema)
02:15 Çukur
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı (Yeni Bölüm)
00:20 Hercai
03:20 Kırgın Çiçekler
05:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
00:15 Sadakatsiz
02:30 Gelinim Mutfakta
04:00 Afili Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Masumiyet
14:30 Temizlik Benim İşim
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Son Yaz (Yeni Bölüm)
00:15 Masumiyet
02:45 Kefaret
04:30 Zümrüdüanka
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Seni Çok Bekledim
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim (Yeni Bölüm)
01:00 Yerli Dizi Tekrar
03:40 Yerli Dizi Tekrar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Yerli Sinema
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama

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TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Seksenler
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
11:30 Türkan Hanım’ın Konağı
13:20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Payitaht Abdülhamid (Yeni Bölüm)
00:15 Yerçekimi (Yabancı Sinema)
01:50 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
02:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

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