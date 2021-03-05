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  4. Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 4 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 4 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 05.03.2021 11:26 | Son Güncelleme:
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Alev Alev ve Mucize Doktor yarışı... 4 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

4 Mart 2021 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 4 Mart Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 4 Mart Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

4 Mart Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 4 Mart 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; StarWars SonJedi, Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor, Alev Alev, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Akrep ve Tövbeler Olsun ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

  • ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.
  • Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Akrep dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.
  • Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.
  • TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler ekrana geldi.
  • Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.
  • Kanal D’de akşam kuşağında ise Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik programı yayınlanması bekleniyordu. Bitlis Tatvan’da gerçekleşen helikopter kazasında şehit olan askerlerin haberini alan kanal yayın akışında değişiklik yaptı. 2. bölümü ile yayınlanması beklenen müzik programının yerine StarWars SonJedi filmi ekranlara geldi.

4 MART 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 4 Mart 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 4 Mart Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

4 Mart Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında ikinci olarak yerini aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor ise en çok izlenenler sırasında üçüncü sırada yer aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.
  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü ise en çok izlenenler listesinde beşinci oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, üçüncü sırada Mucize Doktor, dördüncü sırada Alev Alev dizisi yerini aldı. Beşinci sıraya ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yerleşti.

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