TV yayın akışı 5 Mart 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Mart Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Mart Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Mart Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Mart Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Mart 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Mart Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Baba
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Oğlum
02:30 Aziz
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yalnız Kurt
13:30 Destan
17:00 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Destan
05:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Yargı
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Üç Kız Kardeş
03:15 Camdaki Kız
05:15 Müzik Arası
07:45 Kadının Eseri
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Son Nefesime Kadar
22:45 Evlilik Hakkında Her Şey
01:45 Yasak Elma
04:15 El Kızı
07:30 İki Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 En Güzel Bölüm
14:00 Ah Nerede (Yerli Sinema)
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
22:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
23:45 Kaderimin Oyunu
02:45 Aramızda Kalsın
04:30 Söz
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Survivor All Star
15:00 Canım Annem
16:15 Bamsı Beyrek (Yerli Sinema)
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Canım Annem
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun
05:45 Yeşil Deniz
08:35 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:10 Tozkoparan İskender
11:45 Teşkilat
14:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
18:10 Şehrime Hoş Geldiniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:25 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
Okuyucu Yorumları 0 yorum