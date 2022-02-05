TV yayın akışı 5 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Şubat 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Üç Kuruş

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Yalnız Kurt

16:00 Yalnız Kurt

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Yalnız Kurt

03:20 Kalp Yarası

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Camdaki Kız

16:15 Sadakatsiz

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)

04:15 Müzik Arası

05:15 Geniş Aile

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer İle Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

21:45 Maske Kimsin Sen?

00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)

02:15 Yasak Elma

04:30 Kefaret

06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu İle Hafta Sonu

12:00 Bir Demet Tiyatro

13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)

15:30 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)

00:45 Kaderimin Oyunu

03:30 Söz

05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Kırmızı Oda

03:30 8X8

04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Keloğlan İle Cankız (Yerli Sinema)

08:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli Sinema)

10:00 Tozkoparan İskender

11:50 112 Acil Çağrı

13:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

16:10 Masumlar Apartmanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı

03:50 Masumlar Apartmanı



