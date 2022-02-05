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  4. TV yayın akışı 5 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

TV yayın akışı 5 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

05.02.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5 Şubat 2022 Cumartesi günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Şubat 2022 Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Maske Kimsin Sen?, Kardeşlerim, Patron Mutlu Son İstiyor ve Gönül Dağı programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

TV yayın akışı 5 Şubat 2022 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Şubat Cumartesi kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Cumartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Şubat 2022 Cumartesi günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Şubat Cumartesi TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

5 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Üç Kuruş
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
02:30 Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Yabancı Sinema)
04:15 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Yalnız Kurt
16:00 Yalnız Kurt
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Yalnız Kurt
03:20 Kalp Yarası
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Camdaki Kız
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Çok Güzel Hareketler 2
02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu (Yabancı Sinema)
04:15 Müzik Arası
05:15 Geniş Aile

Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!Büyük bir merakla beklenen ‘Camdaki Kız’ dizisinin gerçek hikayesi ortaya çıktı!

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
21:45 Maske Kimsin Sen?
00:15 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
02:15 Yasak Elma
04:30 Kefaret
06:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu İle Hafta Sonu
12:00 Bir Demet Tiyatro
13:45 Boşver Arkadaş (Yerli Sinema)
15:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
22:30 Patron Mutlu Son İstiyor (Yerli Sinema)
00:45 Kaderimin Oyunu
03:30 Söz
05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Kırmızı Oda
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?Kırmızı Oda Mitra kimdir? Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi nedir? Mitra’nın hayatı hangi kitaptan uyarlandı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 Keloğlan İle Cankız (Yerli Sinema)
08:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı (Yerli Sinema)
10:00 Tozkoparan İskender
11:50 112 Acil Çağrı
13:00 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
16:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
03:50 Masumlar Apartmanı

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