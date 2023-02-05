TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Şubat Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Şubat 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 ŞUBAT 2023 PAZAR TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)

08:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)

14:10 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aldatmak

02:20 Kuruluş Osman

05:20 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)

03:45 5N1K

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

01:30 Yasak Elma

03:45 Kamera Arkası

04:15 İnadına Aşk

06:00 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

03:30 Türk Müziği

04:30 Baba Ocağı

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 On Yaş Genç

11:00 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)

13:45 Karakomik Filmler “Emanet&Deli” (Yerli Sinema)

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

05:30 Oynat Bakalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:20 Teşkilat

05:40 Kapanış



