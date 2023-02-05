TV yayın akışı 5 Şubat 2023 Pazar! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Şubat Pazar TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Şubat Pazar kanalların yayın akışında neler var? 5 Şubat Pazar Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Şubat Pazar TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Şubat 2023 Pazar günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Şubat Pazar TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Tarkan Altın Madalyon (Yerli Sinema)
08:00 İbo İle Güllüşah (Yerli Sinema)
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güzel Günler
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
06:20 Hercai
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Alfa Kurt (Yabancı Sinema)
14:10 Şansımı Seveyim (Yerli Sinema)
16:00 Ateş Kuşları
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aldatmak
02:20 Kuruluş Osman
05:20 Hercai
06:00 Sihirli Annem
09:25 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda İle Omuz Omuza
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Camdaki Kız
02:30 Sıradan Bir Adam (Yabancı Sinema)
03:45 5N1K
04:45 Kavak Yelleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Taçsız Prenses
16:00 Dokuz Oğuz
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ego
01:30 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 İnadına Aşk
06:00 Yalnız Kalpler
06:15 Gecenin Ucunda
09:00 Meltem Demir İle Hanımeli
10:00 En Güzel Bölüm
10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
03:30 Türk Müziği
04:30 Baba Ocağı
08:30 Türkiye’nin Doktorları
10:00 On Yaş Genç
11:00 Cango’nun İntikamı (Yabancı Sinema)
13:45 Karakomik Filmler “Emanet&Deli” (Yerli Sinema)
16:00 Survivor Panorama
18:30 Survivor 2023
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Sıfırıncı Gün
03:30 Tuzak
05:30 Oynat Bakalım
05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:20 Ege’nin Hamsisi
08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:40 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:50 Al Sancak
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:10 3’Te 3
01:30 Al Sancak
03:20 Teşkilat
05:40 Kapanış