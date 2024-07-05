TV yayın akışı 5 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)
22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)
02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
04:00 Arıza
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)
23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)
02:10 Ateş Kuşları
04:30 Kaçak
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
03:15 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)
00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:50 Lingo Türkiye