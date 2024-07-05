TV yayın akışı 5 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

5 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)

22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)

02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

04:00 Arıza

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)

23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)

02:10 Ateş Kuşları

04:30 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

03:15 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)

00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:20 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:50 Lingo Türkiye







