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    4. TV yayın akışı 5 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    TV yayın akışı 5 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 07:51
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    5 Temmuz 2024 Cuma günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 5 Temmuz 2024 Cuma akşamı Tamirci, Arka Sokaklar, Şirinler: Kayıp Köy, Deliha 2, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya", Zehir Hafiye ve MasterChef Türkiye programları kıyasıya rekabet edecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, NOW, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl?

    TV yayın akışı 5 Temmuz 2024 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı...

    Televizyon izleyicileri 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 5 Temmuz Cuma kanalların yayın akışında neler var? 5 Temmuz Cuma Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar...

    BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

    Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 5 Temmuz 2024 Cuma günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 5 Temmuz Cuma TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

    TV YAYIN AKIŞI

    5 TEMMUZ 2024 CUMA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:30 Aşk Laftan Anlamaz
    09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
    15:00 Kızılcık Şerbeti
    18:30 Show Ana Haber
    20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)
    22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
    00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)
    02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
    04:00 Arıza

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Sen Anlat Karadeniz
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
    16:00 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
    21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)
    23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)
    02:10 Ateş Kuşları
    04:30 Kaçak

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Magazin D Yaz
    12:00 Kanal D Haber Gün Arası
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Arka Sokaklar
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar
    23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
    01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
    03:15 Güneşin Kızları
    05:00 Tatlı İntikam

    NOW YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat
    10:00 Şevkat Yerimdar
    13:00 Kirli Sepeti
    16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    19:00 Now Ana Haber
    20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)
    22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)
    00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
    03:00 Yasak Elma
    05:00 Son Yaz
    06:00 Her Yerde Sen

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Ateşböceği
    09:00 Ada Masalı
    11:00 Dolunay
    13:30 Yüksek Sosyete
    16:15 Erkenci Kuş
    19:00 Star Haber
    20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
    22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)
    00:30 İstanbullu Gelin
    03:00 Yüksek Sosyete
    04:30 Baba Ocağı
    05:30 Erkenci Kuş

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
    10:00 MasterChef Türkiye
    13:45 Gazete Magazin Yaz
    15:45 Çarkıfelek
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Gazete Magazin Yaz
    02:30 Çarkıfelek
    04:30 Dizi

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
    09:20 Kasaba Doktoru
    12:50 Lingo Türkiye
    14:20 Gönül Dağı
    18:00 Ana Haber
    18:55 İddiaların Aksine
    19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"
    21:00 Kupa Saati
    22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"
    00:10 3'Te 3
    01:30 Gönül Dağı
    04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
    04:50 Lingo Türkiye

    Express


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