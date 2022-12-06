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  4. TV yayın akışı 6 Aralık 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Aralık 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

06.12.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Aralık 2022 Salı günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 6 Aralık Salı akşamı Baba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam,Recep İvedik 5, Gecenin Ucunda, MasterChef Türkiye ve Gönül Dağı programları ekrana gelecek. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Aralık TV yayın akışı...

TV yayın akışı 6 Aralık 2022 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

Televizyon izleyicileri 6 Aralık Salı TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 6 Aralık Salı kanalların yayın akışında neler var? 6 Aralık Salı Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 6 Aralık Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 6 Aralık Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

6 ARALIK 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Baba
00:15 Güzel Günler
02:45 Kızılcık Şerbeti

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Aldatmak
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 O Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Kavak Yelleri

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 En Hamarat Benim
16:30 Yasak Elma
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
22:30 Bir Peri Masalı
01:30 Yasak Elma
03:45 Kamera Arkası
04:15 Son Yaz
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Çöp Adam
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda
00:15 Çöp Adam
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:35 Benim Adım Melek
08:40 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Yeşil Deniz
17:00 Ana Haber
17:50 İddiaların Aksine
18:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Fas-İspanya”
20:00 Gönül Dağı
22:00 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması "Portekiz-İsviçre”
00:00 Ceviz Ağacı
02:30 Şehirden Uzakta
03:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:40 Kapanış

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